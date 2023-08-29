股債甜蜜買點到，攻守兼備享雙甜！

Nvidia 財報亮眼，激勵美股，資訊科技與電信服務類股強於大盤，Nvidia 上季 EPS2.7 美元 (預期 2.09 美元)，公司預估本季營收為 160 億美元 (市場預期 126.1 億美元)。近期經濟實際情況較先前悲觀預期來得好，因此不分學界業界皆上修經濟成長預期， 根據全美商業經濟協會於 7 月所發布的報告，約 71% 受訪者認為未來一年衰退的機率可能低於五成，顯示經濟較預期更具韌性，由於美股於上半年走出一波上升行情後於 8 月開始出現修正，不妨考慮以美國為主的股債平衡基金為核心，搭配 AI 題材的科技股，追求上檔潛力，創造超額報酬，控管下檔風險，打造攻守兼備的投資組合。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年以來全球經濟數據放緩，市場偏好巨頭股票，近期資金湧入美國大型科技股，引領產業趨勢利多，例如 AI 人工智能，美股巨頭股今年以來漲幅居前，在 8 月以來的回檔中亦相對抗跌。根據美銀美林統計，蘋果 (Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google) 母公司 Alphabet、亞馬遜 (Amazon)、輝達(Nvidia)、特斯拉(Tesla) 和 Meta Platform 這 7 家巨頭股，未來 12 個月企業獲利將增長 19%，是標準普爾 500 指數其他公司 8% 預期增幅的兩倍多。預計全球整體 AI 市場營收表現將每年成長 19％，至 2026 年將到達 9,000 億美元，未來十年 AI 市場規模年複合成長率將高達 40%，預料美股將進入一波多頭格局。

2023 年巨頭股票表現最為穩定

資料來源：Bloomberg，野村投信整理，資料日期：截至 2023/08/15。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

債市方面，張繼文指出，惠譽 (Fitch) 宣布下調美國債務信用評級至「AA+」，理由是財政和政治不穩定，這是繼 2011 年標普之後，再次有信評機構調降美債信評。依據歷史經驗，2011 年標普將美國信評降至 AA + 後，惠譽在 2012 年初也將美國列入負面觀察，許多投資機構當時已經調整投資指引，以避免惠譽未來降評可能影響投資配置，此次降評對投資市場影響甚微，8 月 9 日成功標售 10 年期債券 380 億美元，超額認購 2.56 倍，顯示市場需求強勁，預估美債殖利率最終仍將回歸政策與基本面，短線殖利率攀高反而創造美國投資級債更佳的進場點。美國經濟與企業的韌性大幅降低企業違約與利差擴大的潛在損失，經過 2022 年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債的均價約 90(面額 100)，且相較十年均值折價約 14%，具備合理的長期資本利得空間，目前美國投資級公司債指數殖利率達 5.55% 的十年相對高點，過去十年僅有兩次超過 4%，當殖利率超過 4% 且達到波段高點後，未來 6 個月及一年表現均相當出色，顯示未來反彈潛力可期。

美殖利率重返甜蜜點，追求收益好選擇

資料來源：彭博，野村投信整理。資料日期：(上) 2013/8/7~2023/8/4 。 (下) 時點 1、2、 3 分別為 2018/11/30、2020/3/20、2022/10/20 。以上指數均採用彭博債券指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，以最適化持股數，建構比標普 500 指數更純粹的「美國大型優質成長股組合」，運用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，透過品質 (Quality) 與成長 (Growth) 兼具的模型與紮實的基本面分析，方可在此前環境下，達到攻守兼備效果，基金前三大股權的產業配置，涵蓋 AI 資訊科技、金融、醫療保健產業，其中 AI 相關概念股包含，微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、輝達(Nvidia)、Alphabet 等企業，投資兼具價值、成長與防禦題材，面臨個別產業風險或事件時，亦能提供良好的下檔保護，創造超額報酬的雙贏策略。股債平衡投資策略，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意「擇時」即能進場布局，在資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬，建議投資人靠攏於多元分散布局的美國平衡型基金，防禦市場波動之時又可輕鬆掌握類股輪動機會。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有。另外，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.60 5.38 10.10 3.82 -5.02 14.78 34.23 285.90

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別。資料日期：截至 2023/7/31。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91% 2023/6 6.87% 0.058300 0.57% 2.70% 2023/7 6.94 0.058300 0.58% 1.87%

資料來源：駿利亨德森，資料日期：2023/8。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

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