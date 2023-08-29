【一分鐘看圖論市】 傑克森洞：「謹慎」決定是否進一步緊縮

Jackson Hole 鮑爾鷹中帶鴿

「謹慎」決定是否進一步緊縮

接下來的利率決策會議，將根據總體數據，「謹慎」決定是要進一步緊縮，抑或在等待進一步數據的同時維持政策利率一致。鮑爾發言符合市場對聯準會在 9 月會議維持利率不變的預期，以及今年稍晚再度升息的可能性。

資料來源：Jackson Hole、野村投信整理，資料日期：2023/8/27。右圖資料來源：CME Group，資料時間：2023/8/25。

休息是為了走更長的路

輝達財報吹響下一波多頭號角

受 AI 晶片需求驅動，輝達再度打敗華爾街分析師預期，遠優預期的 Q2 業績和 Q3 財測指引，突顯輝達在生成式 AI 的領導地位，不僅激勵 8/23(三) 盤前盤後股價勁揚，也被視為開啟下一波多頭的訊號。輝達執行長黃仁勳曾說：AI 的 iPhone 時刻來臨，全新的運算時代已經展開，世界各地的公司正在轉向加速運算和生成式 AI，就如同蘋果曾經的 iPhone 一樣，當 AI 成為人類生活密不可分時，屬於的 AI 時代便來臨。

資料來源：(左) NVIDIA、Refinitiv，2023/08/23；(右) Bloomberg，2023/08/23。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

全球金融市場重點回顧 (08/19~08/25)

【成熟市場】

全球央行年會登場：Fed 必要時將再度升息

聯準會主席鮑爾坦承美國經濟狀況比一年前好，而經濟的韌性伴隨通膨加劇的風險，明確表示未來將「謹慎審議」是否需再度調升利率，符合市場預期的「鷹中帶鴿」，市場溫和反應。

標普 (S&P) 跟進穆迪 (Moody’s) 調降美國地區銀行信用評等

自穆迪 (Moody’s) 調降美國 10 家中小型銀行信用評等後，標準普爾週一 (21 日) 調降 5 家美國地區銀行 (KeyCorp、聯信銀行、矽谷國家銀行、UMB 金融公司和聯合銀行公司) 信用評等，並且表示籌資風險與獲利疲弱將使銀行業的信用受到影響，降息舉動再度掀起市場對金融業疑慮。

【新興市場】

中國「非對稱降息」，降幅不及預期

中國人行將 1 年期貸款市場報價利率 (LPR) 下調 10 個基點至 3.45%，，並意外維持 5 年期以上 LPR 4.2% 不變，本次 LPR 下調幅度不及市場預期，可能顯示商業銀行面臨較大的息差收窄壓力，進一步讓利實體經濟的空間可能有限。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/08/25。

中國宣布調降股票交易印花稅，為 2008 年以來首次下調

中國財政部、稅務總局週日 (27 日) 宣布證券交易印花稅實施減半徵收，即從 0.1% 降至 0.05%，歷史上交易印花稅歷經 3 次上調和 6 次下調，多發生於市場過熱和過度低迷時期，顯示中央為提振市場、支撐股市。

土耳其央行意外大幅升息 30 碼

土耳其央行週四 (24 日) 將利率上調至 25％，創下 20 年來新高，連續第三次升息反映貨幣政策決心轉向為以打擊將近 50% 的高通膨率。

【債匯市】

美國 10 年期公債殖利率週間創下 2007 年 11 月 6 日以來新高

10 年期美債殖利率週一 (21 日) 盤中一度觸及 4.35% 後回落，一週下跌 0.45% 來到 4.24%。

資料來源：Bloomberg，資料時間：2023/08/25。

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