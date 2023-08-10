AI狂潮推升台灣科技股價值重估

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/08/09）

野村腳勤觀點：

AI 狂潮推升台灣科技股價值重估

受惠今年 AI 狂潮，台美兩地 AI 概念股的股價狂漲，讓人擔憂股價是否已經太貴，但從本益比（PE）來看，美國尖牙股 PE 的確是位在歷史高位，不過台灣相關次產業 PE 仍在 5 年均值附近，相較之下更具有投資價值。除此之外台灣作為 AI 伺服器的重要生產基地，無論是組成伺服器的 AI 晶片、ABF 載版、ODM 組裝廠，亦或是增加運算效能的 IP 矽智財、HPC 高速傳輸、散熱等等，都能在台灣找到這些關鍵次產業的指標性公司。預估隨著 AI 的趨勢繼續走下去，就如同過去手機、網路一樣，有望陸續拓展到生活及各個行業中，所有 AI 產業鏈裡的公司都能持續受惠，進一步推動台灣科技股走出價值重估行情。

經理人視角：

大盤利多因素：

(一) 通膨維持降溫趨勢：美國 6 月 CPI 降至 3%，連續 12 個月下滑，核心 CPI 月增 0.2% 亦優於預期

(二) 中國政策轉積極：中國政治局會議定調下半年積極政策方向，後續房市及消費端利好政策有望出台

(三)AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

(一) 暫停升息有變數：因油價上漲 + 基期關係，市場估計美國 7 月 CPI 上升 0.3% 至 3.3%，不利於暫停升息

(二) 中國經濟疲軟：中國經濟復甦緩慢，第二季 GDP 成長率遜於市場預期，恐影響終端需求力度

(三) 電子業庫存調整偏慢：護國神山第二季庫存不減反增，預估電子業庫存落底延後至 2024 年

假 AI 現形，逢低佈局真 AI 才不 BI（悲哀）

近期台股市場震盪劇烈，很多人都說 AI 變 BI（悲哀），急著搶著要下車，但我們反而認為這次的修正是一件好事，7 月市場融資餘額突然暴增，熱錢太快湧入市場，導致籌碼面變得非常凌亂，反而增加了股價大幅波動的風險，趁著這波修正，反而能讓籌碼稍作沉澱，更有利後續的上漲。另一方面，如同我們先前所說，接下來每季的財報都是檢驗基本面的好機會，現階段「真假 AI」已經慢慢現形，那些只有 AI 概念但沒有切入 AI 供應鏈的公司，股價表現很快就會落後，而真正的 AI 供應鏈公司股價短期雖然也會被拖累，但股價相對會更抗跌，像這種情況，回檔反而提供了絕佳的佈局點。巴菲特說：「潮水退了就知道誰沒穿泳衣」，每一次的漲多修正都是加碼真正 AI 概念股的好時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/07/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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