美7月CPI今晚出爐 為何通膨年增率上升可能不會令Fed擔心？

備受關注的美國消費者物價指數 (CPI) 報告將在今晚出爐，經濟學家預估，7 月通膨年增率將較前一月上漲，但月增率依然溫和，有望阻止聯準會 (Fed) 在 9 月升息。

Fed 目前已將利率升至 22 年來高點，藉由冷卻經濟的方式讓通膨降溫，官員們同時觀察通膨和其他經濟數據，以評估 9 月中旬是否需要再次升息，這是衡量美國商品和服務價格的關鍵經濟指標之一。

美國勞工部定於美東時間周四上午 8:30 公布 (台灣時間周四晚間 8:30)，以下是這次報告的幾項關注要點：

通膨基期效應

《華爾街日報》調查經濟學家預估，7 月 CPI 月增率將達 0.2%，增幅同於 6 月，顯示物價壓力穩定，但年增率預估將從 6 月的 3% 進一步攀升至 3.3%，經濟學家認為，這可能和去年 6 月和 7 月作為比較基期有關。

美國 CPI 年增率在去年 6 月達到 9.1% 的高峰，接著在後續幾個月放緩。因此，即使就算月增幅持穩，今年 7 月的年增率也可能進一步上升。

經濟學家表示，基期效應 (Base effects) 是今年 6 月 CPI 年增率較 5 月下滑，且 2024 年初以前可能都不會明顯放緩的部分原因。他們表示，如果單月物價變化跟 6 月一樣溫和，接下來可能會有幾個月出現通膨年增率上升的情況。

MacroPolicy Perspectives 創辦人兼資深經濟學家 Laura Rosner 表示，因統計數字異常，7 月 CPI 年增率上升不一定代表近期通膨放緩的趨勢正在逆轉。他還說，0.2% 的月增率符合聯準會 (Fed) 官員所希望看到的溫和通膨。

核心通膨可能保持穩定

經濟學家預估，7 月排除食品和能源價格的核心 CPI 將月增 0.2%，年增 4.8%，與 6 月持平。

經濟從疫情復甦的初期，房租和二手車價格大幅上漲，但 Nationwide 首席經濟學家 Kathy Bostjancic 表示，房租和二手車價格應會在 7 月及後續幾個月下滑，進而對核心通膨形成下行壓力。

Fed 還關注什麼

即使通膨浮現令人鼓舞的跡象，美國經濟卻意外大幅放緩。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，央行正在等待勞動力市場降溫的證據，包含薪資成長放緩。

薪資壓力是 Fed 密切關注通膨指標的部分原因，該項指標主要關注不含能源和住房在內的勞動密集型服務業。巴克萊銀行 (Barclays) 美國經濟學家 Pooja Sriram 表示，7 月的「超核心通膨率」(Supercore inflation) 和整體核心通膨可能不會大幅放緩，因為機票和飯店價格不會像 6 月一樣那麼快降溫。

Sriram 表示，不含汽車在內的核心商品通膨趨勢也可能表明，稍早的供應鏈問題及疫情造成的其他干擾是否持續消散。

7 月汽油價格

OPIS 數據指出，7 月美國普通無鉛汽油的每加侖平均價格，從月初的約 3.54 美元，到了月底逐漸攀升至 3.76 美元。

經濟學家表示，因 CPI 本質上是基於每個月的平均價格，因此，汽油價格近期的漲勢可能會對 8 月的通膨數據產生較大影響。