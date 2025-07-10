鉅亨研報 2025-07-10 11:21

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【野村投信台股操盤人筆記】台股回溫？AI領軍才是真行情 (圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2025/07/09）

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野村腳勤觀點：

營收表現強，但匯損影響仍待檢驗

從已公布的 6 月營收顯示，多數企業受惠於上半年關稅拉貨潮，營收表現亮眼，普遍呈現雙位數成長，股價也同步反映投資人樂觀情緒。然而，Q2 匯損影響或許尚未完全反映，除了一次性的業外損益，從採購原料到生產成本面的變化將進一步衝擊毛利率，不像匯損，這是市場難以計算的潛在變數，除非像台積電可透過漲價來對沖風險之外，一般毛利率偏低的電子代工業者，勢必面臨毛利與獲利目標下修的雙重壓力，也許就大盤而言，因為有台積電的支撐，回檔空間有限，但個別漲多股將有顯著的評價修正風險，投資人務必留意，除了適時逢高獲利了結之外，聚焦產業地位穩固的龍頭企業，不僅面對關稅更有餘裕，也更有機會在 AI 賽道上成為贏家。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一） 降息利多 ：FED 主席 Powell 轉鴿，不排除 7 月降息可能，目前市場共識 9 月啟動降息

（二） AI 展望樂觀 ：台積電領軍 AI 供應鏈，6 月營收創高，基本面支撐科技股續強，強化多頭信心

（三） 籌碼結構健康 ：融資餘額回落至近五年低位，浮額減少且籌碼凝聚，多頭動能有望延續

大盤利空因素：

（一） 國際政經變數 ：大而美法案通過、對等關稅結果陸續出爐，加劇全球市場波動與避險情緒

（二） 匯率波動 ：美國債務與赤字疑慮升高，美元指數持續走弱，對出口導向企業獲利構成潛在壓力

台股回溫？AI 領軍才是真行情

歷經 4 至 6 月反彈後，加權指數今年仍下跌近 3%，與美股頻創新高形成鮮明對比，顯示市場對台股受關稅壓力影響的疑慮依然未解。台積電確實撐盤，但其股價也才剛回到年初水準，許多出口導向個股股價仍在低檔徘徊，凸顯大盤指數回升僅是權值股撐起的表象，指數與個股間出現明顯的結構性落差，在此情況下，AI 概念股受惠內外資金湧入下續創新高，不少個股本益比已突破歷史區間，其背後反映的不止是強勁資金流，也是在反映強勁的遠期獲利成長預期，即使短線籌碼面熱度高，但面對種種不確定性干擾，市場仍積極布局具成長性與抗風險能力的標的，AI 題材便是最好的選擇。短線上隨著財報季將至，無論好股壞股，短線股價都可能受匯損拖累回落，惟投資人應持續聚焦趨勢題材，優先布局技術領先、具全球布局優勢的龍頭企業，才能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。

各期間績效表 *：（％）

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