野村展望2025下半年：日股基本面穩健，長多氣勢延續，逢回找買點

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河野光成指出，對比美股高度集中在科技相關產業 (前 10 大市值有 6 檔與科技相關)，美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的投資優勢，對於欲尋求風險分散、又可布局全球化企業的投資人而言，日股是不錯的投資選擇，即便川普關稅不確定性的衝擊，但日本內需具備一定經濟支撐力。今年日本春鬥調薪幅度達到 5.46%，連續 2 年高於 5%，而值得注意的是，中小企業加薪幅度為 5.09%、為 1992 年以來首度高於 5%，顯示日本強勁的內需動能奏效，影響中小企業股價動能，已快跟上大型企業大幅調薪。從所得到消費的良性循環依舊維持穩健成長。另一方面，日本成為全球旅遊的熱門國家，赴日觀光客人潮帶動內需型企業獲利得以維持並擴張。此外，在 NISA 新制上路後，散戶也明顯從儲蓄轉向日本股市，股票回購金額屢創新高。在半導體方面，日本在半導體產業扮演重要的角色，既是全球半導體材料的重要供應商，也是半導體設備製造的領導者。 根據 SEMI 預測，半導體市場有望在 2050 年達到 5 兆美元，半導體 AI 相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領領頭羊地位。隨中美貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年低點反彈以來上漲逾 3 成。日股利多不斷，外資搶進，中長線仍將回歸良好的基本面，建議投資人逢回找買點積極定期定額布局日本主動式基金。