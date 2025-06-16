野村展望2025下半年：日股基本面穩健，長多氣勢延續，逢回找買點
鉅亨研報
川普的政策動搖了美國及其金融資產的穩定性，近期美國股市、美元和美國公債都因此出現劇烈波動，目前關稅發展不確定性仍未完全解除，投資人正尋求在美國以外多元化投資。野村投信表示，與其他成熟股市相比，日股之所以更具吸引力的主要理由為：1) 日本資本市場發展已相當成熟、股市總市值在成熟國家中僅次於美國。2) 日股超過 10 億美元的大型上市公司家數位居全球第二、僅次於美國，股市流動性極佳。此外，對比美股高度集中在科技相關產業，美股表現與科技股走勢的相關係數極高；反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求產業均衡、估值合理的投資人而言，日股是絕佳的投資選擇。
根據日本財務省統計，外資於 4 月買超日股金額高達 3 兆 6,759 億日圓，創下歷年單月最高紀錄，吸引大量外國資金。野村 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析表示，日本內閣府於本周(6/9) 將財年第四季 (2025 年 1-3 月)GDP 季減年率自原先的 - 0.7% 上修至 - 0.2%，經濟萎縮幅度縮小，對日股產生正面效益；同時東京證券交易所針對資本市場改革方向不變，日企資本效率意識抬頭，從金融、工業、科技、生醫、公用事業領域紛紛啟動庫藏股計畫，顯示日企股東回饋已全面啟動，加速落實企業治理改革，2025 財年日本主板(Prime) 上市公司股利發放和股票回購規模更是持續改寫歷史新高，持續享有價值重估行情。除了巴菲特看好日股外，國際大型投資人也紛紛開始加大對日本的投資，自 2024 年起包括亞馬遜、微軟、谷歌等大型科技公司皆表態將投資日本，波克夏海瑟威接班人 Greg 亦認同投資日本股市的價值，可見外資對日股未來展望具有一定程度的信心，成為投資日股最佳定心丸。
河野光成指出，對比美股高度集中在科技相關產業 (前 10 大市值有 6 檔與科技相關)，美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的投資優勢，對於欲尋求風險分散、又可布局全球化企業的投資人而言，日股是不錯的投資選擇，即便川普關稅不確定性的衝擊，但日本內需具備一定經濟支撐力。今年日本春鬥調薪幅度達到 5.46%，連續 2 年高於 5%，而值得注意的是，中小企業加薪幅度為 5.09%、為 1992 年以來首度高於 5%，顯示日本強勁的內需動能奏效，影響中小企業股價動能，已快跟上大型企業大幅調薪。從所得到消費的良性循環依舊維持穩健成長。另一方面，日本成為全球旅遊的熱門國家，赴日觀光客人潮帶動內需型企業獲利得以維持並擴張。此外，在 NISA 新制上路後，散戶也明顯從儲蓄轉向日本股市，股票回購金額屢創新高。在半導體方面，日本在半導體產業扮演重要的角色，既是全球半導體材料的重要供應商，也是半導體設備製造的領導者。 根據 SEMI 預測，半導體市場有望在 2050 年達到 5 兆美元，半導體 AI 相關應用仍為中長線顯學，日本半導體企業不乏居全球領領頭羊地位。隨中美貿易戰停火，市場氣氛緩和，日本半導體指數由今年低點反彈以來上漲逾 3 成。日股利多不斷，外資搶進，中長線仍將回歸良好的基本面，建議投資人逢回找買點積極定期定額布局日本主動式基金。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金選股策略，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，而容易落入「價值陷阱」，野村團隊著重挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (投資人須知)。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。本基金或投資之子基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險、發行人違約及可提前贖回 / 清償風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本基金所投資之子基金可能投資符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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