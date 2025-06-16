〈走進中國〉赴美留學人數降至十年前 獲批簽證數腰斬 美國還是留學首選地嗎？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-16 05:00

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「現在想想還是比較幸運的。」

中國赴美申請人數依然保持領先。（圖：Shutterstock）

今年 5 月，徐懿行（化名）順利拿到赴美讀大學生的學生簽證，沒想到之後一系列有關國際留學生入境或面簽受阻的消息就開始接踵而來。

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徐懿行是上海一所公立高中的應屆畢業生，喜歡物理的他，通過早申通道，在 2024 年 11 月就拿到美國康乃爾大學文理學院錄取通知。

「從去年年底到今年上半年，美國那邊釋放的信號都讓留學美國充滿各種不確定，我是 4 月申請的面簽，很幸運能在 5 月遞交材料時就一次通過。」徐懿行說。

並不是所有要赴美留學的中國學生都那麼幸運。在最近幾天的社交平台上，就充斥著美國學生簽面簽預約什麼時候能恢復的帖子。

5 月 27 日，當地媒體援引一份由美國國務卿盧比歐簽署的電報稱，川普政府正考慮要求所有申請到美國留學的國際學生接受社交媒體審查，為準備實施這一審查要求，已指示全球各地美國使領館暫停為學生和交流訪問學者簽證申請者安排新的面談。

在更早幾天，一場由美國總統川普和哈佛大學未完待續的鬥爭，更把赴美留學的不確定推向高潮。反反覆覆的政策變化，讓今年成為準備赴美留學家庭最糾結的一年。

由美國教育協會每年發布的《美國門戶開放報告》顯示，2022 年中國赴美留學生首次不到 30 萬，2023 年人數持續下跌，2023～2024 學年，印度超過中國，成為赴美第一大國際生源地，中國赴美留學人數降至十年前的水準，較 2019/2020 學年峰值減少 9.5 萬。

與此同時，中國學生從美國獲得學生簽證的數量也比十年前低了不少，2015 年超過 27 萬份，2023 年不到 10 萬份。

留學教育平台「谷雨星球」在去年 11 月、今年 4 月和 5 月分別對有意赴美留學的家庭做了三次問卷調查，去年 11 月只有 18% 受訪者重新考慮美國留學計畫，今年 4 月升到 49%，到 5 月份升到 51.9%。

在 5 月初的調查中，對赴美留學最擔憂的前三項因素是中美關係、治安問題和簽證政策。

據《第一財經》報導，談及赴美留學政策的潛在影響，上海某民辦國際高中部招生辦教師表示，現在申請美國的學生，基本都在考慮多國混申。「有今年要入學美國的學生選擇保留英國和澳洲的 offer（錄取通知書），以備不時之需。」

全球教育機構培生今年發布的報告指出，每年有超過 100 萬中國學生出國留學，2024 年英國、美國、加拿大、澳洲等傳統留學目的地仍佔主導地位，超過三分之二受訪者將這四大國之一列為留學首選目的地，但新興亞洲留學目的地被認為是更便宜、更安全，且文化差距更小。

對於是否已有家庭因美國政策不確定性而考慮其他國家，國際留學咨詢機構 Crimson（睿深教育）顧問 Gia Lyu 表示，確實有部分家庭開始將其他國家列為備選方案，但總體來看，中國赴美申請人數依然保持領先。家長和學生會從安全性、性價比等維度綜合評估。

「美國依然是全球頂尖教育資源最為集中的國家，但在此之外，英國、加拿大、香港以及新加坡等地也逐漸成為他們考慮的重點方向。」Lyu 說。