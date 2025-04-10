清明股市雨紛紛，莫忘避險築「金」牆
鉅亨研報 2025-04-10 09:22
今年清明時節不只天氣雨濛濛，全球股市更是風雨飄搖，而在避險資產中，黃金持續發光發熱，此時同受市場連累，後市怎麼看？本文將從市場表現、政策動向及機構展望等多個層面，剖析當前的黃金市場現狀與未來潛力。
截至 4 月 4 日的最新統計顯示，黃金市場是今年以來表現亮眼的資產之一，金價今年以來上漲 14.5%，富時金礦指數也攀升了 26.9%。綜合來看，6 檔黃金基金平均漲幅達到 25.3%，這一連串數字不僅印證了黃金在避險資產中的地位，更顯示出金礦股不減的爆發潛力。
金價與金礦股短期快速下殺的原因？
市場動盪往往伴隨著政策調整和經濟不確定性。近期，川普政府宣布的對等關稅政策引發全球股市波動，這一舉措使得投資者對未來經濟前景產生疑慮，避險資產的需求因而急劇上升。
上週連續 2 天的美股的崩盤，黃金上週跌了 5.4%，之後券商有更新報告分析，黃金的下跌，與美股其他部位被斷頭追繳融資的保證金跟槓桿餘額有關，類似的情形同樣出現在能源價格上，顯示並非黃金基本面不好，而是短線多殺多跟被迫減碼的賣壓太強。
黃金優勢不在？
今年以來，即便美股下跌，它依然持續上漲，是直到上週激烈的崩跌才出現一個周線收黑，與此同時，國際動態依然支撐金價的漲勢潛力：
全球投資銀行持續調高目標價
從機構角度來看，全球多家重量級投資銀行均對黃金未來走勢給予積極評估，並提高了目標價，反映出機構投資者在面對股市波動和全球經濟不確定性時，選擇逢低布局黃金及金礦股的策略。透過這樣的策略，市場參與者有望在避險情緒升溫的同時，獲得長期的資本增值機會。
|目標價 (美元)
|美銀
|高盛
|瑞銀
|花旗
|2024/12
|3,000
|2,900
|2,900
|2,800~3,000
|2025 Q1
|3,500
|3,250~3,520
|3,200
|3,500
資料來源：施羅德投資整理提供，本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書
金礦股的補漲潛力
過去三年，金礦股累計上漲達 31.8%，儘管漲幅略低於金價 48.9% 的表現，但這也意味著金礦股仍有進一步上漲和補漲的空間。在全球經濟與貿易環境充滿不確定性的背景下，黃金市場憑藉其獨特的避險功能和長期增值潛力，吸引廣大投資者的目光。
無論是從基金績效、國際政策調整，還是全球機構對金價的正向預測，都表明黃金類股正處於充滿機遇的關鍵時刻，短線上的震盪，或許也是逢低建構黃金避險部位的買點。尤其是把握高成長潛力的中小型金礦類股的投資策略，更有機會挖掘被市場低估的投資機會，讓績效有機會脫穎而出。
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|類別
|ISIN Code
|基金名稱
|黃金基金
|LU1223082196
|施羅德 (環) 環球黃金基金
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