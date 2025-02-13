俄烏戰即將告終利多加持 新興、邊境債看俏
鉅亨研報 2025-02-25 12:11
俄烏戰爭在美國積極介入斡旋下有望結束，近期新興債市、邊境債市表現轉強。雖然美國即將全面實施對等關稅，新興與邊境國家面臨挑戰，但投資人對此多心理準備，實質影響有限，且新興市場債券具有較高的殖利率，預料在俄烏爭端即將結束的利多帶動下，資金將持續前進新興與邊境債市，適合將新興債邊境債基金納入資產組合中。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，今年以來新興美元主權債與邊境市場債延續 2024 年的好表現，年初迄今持續上漲約 2%。近日川普關於俄烏戰爭和解的談話，進一步激勵市場樂觀氣氛，雖然烏克蘭總統澤倫斯基日前表達不接受烏克蘭缺席的停火談判，歐洲各國對此亦有疑慮，故戰爭真正結束可能仍需一段時日，但這已是俄烏開戰三年以來最接近結束的時刻。事實上，烏克蘭 2024 年經歷債務重組、停戰預期，主權債大漲並屢次創下戰後新高，2025 年市場對於川普喊停烏俄戰爭信心增強，不斷激勵烏克蘭債券，自 2024 年以來烏克蘭主權債累積上漲五成、GDP 連結權證則大漲 76%，同期間新興主權債指數累積僅上漲 6.1% (Source：Bloomberg，2024/6/30~2025/2/12。採摩根大通烏克蘭主權債 / 新興主權債指數、2041/8 到期之烏克蘭 GDP 連結權證)。
新興債市的利多消息不僅於此，委內瑞拉主權債也在其政府與美國重啟對談後出現轉機。張繼文指出，委內瑞拉政權長久以來受總統馬杜羅 (Nicolas Maduro) 把持，馬杜羅統治備受批評，2024 年 7 月，他以 51% 得票率第三度當選，但選舉公正性引起質疑並引發委內瑞拉國內動盪，導致該國公債價格一度陷入低潮。過去美國對委內瑞拉實施制裁，使其經濟面臨嚴重衰退，在今年 1 月與川普特使會面後，馬杜羅宣布已與美方達成協議，將逐步接回非法移民，此為馬杜羅與川普的交換條件並有利委國解除制裁，委內瑞拉主權債在預期心理帶動下走揚，統計自川普當選以來，委國主權債上漲 27.4%，表現遠勝過整體新興債指數的上漲 1.5%(資料來源：Bloomberg；日期：2024/11/16~2025/2/12)。
此外，新興美元主權債、邊境市場債具有的高殖利率也是深受資金青睞的優勢之一。目前新興美元主權債到期殖利率約 7.5%，邊境市場債到期殖利率仍在 8% 以上，對於追求收益的投資人而言十分具有吸引力。就基本面來說，自 2024 年以來已有 14 個新興市場國家信用評等獲得調升，其中土耳其因財政改善，獲得惠譽及標普連續升評 2 次；巴拉圭與亞塞拜然由非投資等級升至投資等級，成為明日之星 (Rising Star)，顯示新興主權債整體信用體質持續改善。
投資個別新興主權債或可受惠於其利多因素而有優於大盤指數的表現，但風險亦較高，對於投資人而言，選擇由專業投資團隊進行投資的主動式債券基金，投資組合不僅多元分散，更能掌握個別市場的成長契機，是事半功倍的好選擇。
附表. 債券指數表現 (%)
|指數
|今年以來
|2024 年
|邊境市場債
|2.66
|11.37
|新興主權債
|1.50
|6.54
資料來源：Bloomberg；日期：2025/02/13
以上採摩根大通新興市場美元主權債 / 邊境債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
野村投信
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