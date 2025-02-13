【台股操盤人筆記】多元佈局以因應市場波動

‌



DeepSeek 帶領 AI 競爭進入新格局，儘管中長期而言，低成本 AI 模型將推動使用者 / 推論需求進一步增加，因此硬體部份仍要增添更多設備，且短期內四大 CSP 資本支出未減，今年相關零組件廠商營收增長趨勢應不會改變，只不過 AI 發展也逐步邁入軟體、應用層面的階段，已熱絡兩年的 AI 硬體評價，勢必將跟隨營收獲利表現，逐漸回到相對合理的評價區間，由於半導體族群評價修正的風險仍存，多元化手中持股可能是現階段較佳的投資策略，除了 AI 伺服器相關題材仍值得長期佈局之外，原先被認為硬體還不足以支援 AI 需求的次產業，例如：AI PC、AI 手機，預計將因 AI 應用成本降低，需求爆發的時間點可望提前到來，建議投資人可趁機逢低布局相關標的。另外傳產部份也有機會，美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股亦可望重回成長軌道，值得留意。

註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)

客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-250200075

上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】