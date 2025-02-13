【台股操盤人筆記】多元佈局以因應市場波動
鉅亨研報 2025-02-13 10:51
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
對等關稅對台灣影響程度有限
台灣對美主要出口為資通訊產品，基於 WTO《資訊科技協定》保護，台美雙方已經實行零關稅，因此受對等關稅的影響有限。另一方面，川普針對鋼鐵、鋁、製藥業課徵關稅，其背後邏輯是為了幫助國內製造業提高產能利用率、帶動美國內需就業，絕對屬於優先增加關稅的目標，但對於晶片關稅，一來即便加徵關稅，短期內美國也無法立即擴產，仍需仰賴進口，二來消費者還必須面對很大比例的價格轉嫁，因此比起鋼鐵、鋁等產品，晶片關稅更像是一種談判籌碼，目的在於增加企業在美國生產比重，只要企業承諾增加在美國的投資與產能，就很高機會能避開關稅，因此川普關稅雖引發全球投資人動盪不安，但實則對台灣的影響程度有限。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息趨勢：美國通膨持續放緩，雖全年降息幅度減少，但仍處在降息週期內
（二）經濟具韌性：主計處估台灣全年 GDP 成長 3% 以上，內需及投資穩健，外需則有 AI 支撐不墜
（三）獲利成長：彭博估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
多元佈局以因應市場波動
DeepSeek 帶領 AI 競爭進入新格局，儘管中長期而言，低成本 AI 模型將推動使用者 / 推論需求進一步增加，因此硬體部份仍要增添更多設備，且短期內四大 CSP 資本支出未減，今年相關零組件廠商營收增長趨勢應不會改變，只不過 AI 發展也逐步邁入軟體、應用層面的階段，已熱絡兩年的 AI 硬體評價，勢必將跟隨營收獲利表現，逐漸回到相對合理的評價區間，由於半導體族群評價修正的風險仍存，多元化手中持股可能是現階段較佳的投資策略，除了 AI 伺服器相關題材仍值得長期佈局之外，原先被認為硬體還不足以支援 AI 需求的次產業，例如：AI PC、AI 手機，預計將因 AI 應用成本降低，需求爆發的時間點可望提前到來，建議投資人可趁機逢低布局相關標的。另外傳產部份也有機會，美國內需消費動能強勁，台灣出口至美國的相關消費類股亦可望重回成長軌道，值得留意。
各期間績效表 *：（％）
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