【台股操盤人筆記】AI競爭格局重塑，關注終端應用機會
鉅亨研報 2025-02-06 12:00
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
DeepSeek 可望推升算力總需求
DeepSeek 以高效、低成本的 AI 模型震驚全球，讓全世界看到了另一條發展 AI 的路徑，但有趣的是，DeepSeek 在爆紅之後一度因使用者過多，導致系統癱瘓無法使用，這其實也反應了：即便可用更少的運算資源來訓練 AI 模型，但當軟體實際運作並執行時，仍需要大量的伺服器能力支撐，這也是為什麼大力投資資本支出和基礎設施仍重要，並且長期而言發展 AI 的成本降低，將有利於小公司或資源貧乏的國家加入 AI 戰局，將提升整體 AI 晶片的需求 (包括加速開發 ASIC、提升二線 GPU 需求)，AI 硬體股還是具備長期投資價值。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息趨勢：美國通膨持續放緩，雖全年降息幅度減少，但仍處在降息週期內
（二）經濟具韌性：主計處估台灣全年 GDP 成長 3% 以上，內需及投資穩健，外需則有 AI 支撐不墜
（三）財報利多：4Q24 美元走強挹注匯兌收益，加上廠商提前拉貨，財報利多值得期待
（四）獲利成長：彭博估計台股企業全年獲利雙位數以上成長率，獲利挹注股市上漲趨勢不變
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
AI 競爭格局重塑，關注終端應用機會
AI 依然還是長期趨勢，但跟以往不同的是，DeepSeek 的出現宣告了 AI 成長主軸正式從基礎建設，逐漸過渡至平台、軟體及終端應用等領域，在這波大盤上沖下洗的過程中，由於基本面展望的變化，股價強弱勢也有明顯差異，比如與 GB200 相關的半導體、半導體設備、散熱等產業股價偏弱，而受惠於 AI 成本降低，與之相關的 ASIC、PC / NB 等產業則股價表現相對強勢，短線來看距離 2/26 輝達法說會，還有將近三週的緘默空窗期，不期待有太多 GB200 的消息更新；而長線來說隨著 AI 發展來到下一個階段，更多軟體乃至於終端應用的機會將逐一浮現，值得投資人持續關注。展望未來，CSP 業者對 AI 資本支出沒有減少，預估全年企業獲利成長還是值得期待，投資人不必太過悲觀，只不過短線情緒保守，股票評價還是有下修風險，投資人不妨趁機檢視投組，適當地進行汰弱留強。
各期間績效表：（％）
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