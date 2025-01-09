【台股操盤人筆記】震盪後再創新高，投資關鍵字：有競爭力、大者恆大

鉅亨研報 2025-01-09 11:06

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加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2025/1/8）

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野村腳勤觀點：

全球化時代告終，大美國時代來臨

新冠疫情封城導致全球面臨供應鏈斷鏈的巨大風險，背後的代價是世界各國都難以承受的，尤其是美國這樣全球最大經濟體，生產成本上升、消費疲軟，供給面與需求面都受到了衝擊，因此無論是貿易戰、關稅壁壘，甚至是川普減稅新政，目的都是引導資金重回美國，使美國再次成為最大的資源分配者，而從疫情後股市表現來看，各國之間也出現了明顯差異：美國陣營一路向上，非美陣營一路躺平；未來 3-5 年市場主流將圍繞 MAGA，美國陣營應該仍是最大贏家，台灣供應鏈與美國合作關係密切，想必不會缺席。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）降息啟動：美國通膨持續放緩，雖降息幅度趨緩，但全年降息趨勢沒有改變

（二）經濟具韌性：聯準會上修美國 2025 全年 GDP 增速至 2.1%，台灣主計處也估 GDP 成長 3% 以上

（三）匯兌收益貢獻：美元走強挹注匯兌收益，加上廠商提前拉貨，2024 年第四季財報值得期待

（四）獲利成長底氣：彭博估台股全年獲利仍有雙位數成長，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局

大盤利空因素：

（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動

（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

震盪後再創新高，投資關鍵字：有競爭力、大者恆大

疫情過後，全球進入了貿易壁壘，各國陣營對抗的趨勢，在這樣的背景之下，除了掌握引領生產力的 AI 題材之外，投資上也存在兩大關鍵字：有競爭力、大者恆大，有競爭力的關鍵之一是高毛利率，如此能更好的對抗關稅風險，以及同業間的削價競爭；大型企業則具備更充沛的自由資金，能更好的應對全球趨勢、各國政策等快速變化，兩者將是未來投資必備的關鍵。目前的市場處於第五波 AI 生產力循環中，屬於 AI 基建投資的小循環中後期，過去來看每一波循環的中後期，都伴隨著營收獲利成長放緩、個股評價偏高、資金快速輪動的跡象，股市表現也會在幾波上漲之後進入大震盪的格局，但隨著科技創新給予 GDP 成長動能，同時反饋在企業獲利上，股市又會在震盪過後再次向上發展，因此現在每遇一次大幅修正，都是長線投資佈局的絕佳時機。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/12/31。 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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