高息潛力 永續未來 第三代高股息ETF 9/25開始募集

鉅亨研報 2024-10-17 16:09

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台股走勢近期旺旺旺，時隔快 3 個月，加權指數於 10/15 再次站上 23,000 點關卡，外資空單也在 10/16 減少 6732 口，顯示台股第四季逐漸樂觀，投資人也紛紛開始佈局，尤其最受台灣人所喜愛的 ETF 更是投資重點，不過你知道嗎? 當 ETF 出現折價狀況，也就是市場價格低於淨值，代表 ETF 價格被低估，正是便宜購入的好時機！

專家表示，投資人在購買 ETF 時，判斷是否買貴還便宜，參考的就是 ETF 成交價 (市價) 與淨值的差異，其中市價為反映市場熱度下所產生的買賣價格，而淨值則是這檔 ETF 所持有股票清算後的真實價值。由於 ETF 有初級市場申購 / 贖回機制，因此市價與淨值通常會維持在一定的幅度內(稱為收斂)，確保投資人買到的價格貼近於真實的價值，然而如前面提到，由於價格會受市場熱度影響，因此仍然會有短期間內價格與淨值出現大幅落差情況，像近期最有名的案例 00887 永豐中國科技 50 大，由於受中國政策消息面影響導致成交價格大幅拉升脫離淨值，在 10/7 號溢價 % 數來到 223.58%，市價為 38.83 元，淨值卻只有 12 元，而後續的收斂在 10/17 市價回到 8.21，大幅度的差異也引發投資人哀嚎與金管會關切。

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然而從上述案例反著看，對投資人來說就會是千載難逢的好機會了，因為 ETF 講究的就是價格逢低佈局，若淨值表現高於價格，此時購入代表買到真正的便宜，後續將因為 ETF 的收斂特性，讓價格貼近淨值，出現獲利空間，以台灣人最愛的高股息為例，近期剛上市的 00961 FT 臺灣永續高息，目前 10/17 收盤價格為 10 元，淨值則為 10.05 元，折價 % 為 - 0.5%，非常適合存股族此時低點佈局買入，放大存股投資效益。