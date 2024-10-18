新光三越第二波周慶開跑人潮擠爆 明星、球熱門日本IP等活動

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-18 08:55

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百貨龍頭新光三越台北信義新天地 2024 周年慶 17 日開跑，提出 430 個獨家品牌，占總品牌數高達近 40%，由於今年以「最時尚的周年慶盛典」為號召，首日成功吸客突破 26 萬人次，年增 10%，估業績達 12.6 億元，緊接著首個周末到來，整檔期還規劃有超過 100 場包括明星、球星、熱門日本 IP 等活動，勢必炒熱整個信義商區爆買潮。

新光三越信義新天地周年慶開跑。(圖：新光三越提供)

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新光三越總經理吳昕陽指出，首波周年慶開跑遇到山陀兒颱風，但業績仍穩定向上。

今年信義新天地為激發買氣，強打最好玩的周年慶，也帶來話題下殺的優惠折扣，規劃超過 100 場的活動，包括原子少年 U:NUS、中信啦啦隊、樂天啦啦隊、婁峻碩、還有可愛的超級瑪利歐、熊本熊見面會，以及超過 20 場高爾夫講座等，藉此導入更多客源，與其他百貨業者明顯做出差異化。

另一方面，新光三越也提到，今年周慶超過 1000 個品牌陣容中，有近 40% 的品牌是獨家，且有 118 家首度加入周年慶，例如 Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI、Pokémon Center TAIPEI，百貨獨家 Maison Margiela 香水、信義限定 Santa Maria Novella 佛羅倫斯香氛，以及集結 80 家美妝品牌的 beautySTAGE 二代店新登場，話題快閃則有 Vivienne Westwood、STAND OIL；而日本商品展則集結 70 家專櫃開展，一站購足日本地道風味。

信義新天地近年網羅全台最強的精品彩妝品牌，周年慶大戰中，成為斷貨王，新品氣墊氣墊粉餅首日賣到斷貨，而高訂唇膏也相當搶手。

同時，頂級保養平均各櫃顧客年齡下降 2-3 歲，搭配今年各品牌的頂級護膚活動增加，帶動高端頂級客回流，進一步推動化妝品業種需求。

新光三越統計，明星精華買正送正、買一送多明星組，開店半小時完售，超越往年規模，尤其全智賢代言的 LA MER 和 IU 代言的小棕瓶等韓星效應大幅提升銷量，預計未來幾日仍會持續引發大規模搶購潮。

而在 3C 家電業種中， AI 旗艦手機、智慧洗碗機與高效能洗衣機詢問度最高，新光三越統計， iPhone 新機熱銷破千台，洗碗機和洗衣機單日銷量雙雙破百台。