高股息新同學00961於10/15正式掛牌上市

鉅亨研報 2024-10-15 11:58

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台灣第 23 檔高股息 ETF，富蘭克林華美臺灣 ESG 永續高息 ETF，證券代碼 00961，已於九月底完成募集，並將於 10/15 正式掛牌上市。截至 10/11，目前 22 檔高股息 ETF 規模已超過 1.75 兆元。

00961 追蹤的指數為 ICE 臺灣 ESG 高息指數，是台灣少數以國外指數公司編制的高股息 ETF，其 ESG 部分採用 Sustainalytics ESG 風險評分作為標準，30 分以上屬高風險者不納入指數成分，因其為月配型 ETF，故也被網友稱為月配版的 00878。

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ICE 臺灣 ESG 高息指數在篩選成分股的部分納入所有上市、上櫃股票，先進行流動性篩選：日均成交值大於新台幣一億元且過去三個月完整月份中每個月至少交易一天；後進行獲利性篩選及 ESG 篩選，獲利性篩選強調以過去一年 ROE>0 為主，並在每年股票權重分配調整時，先後以 ROE 的季成長率對股利率進行加權排序，以期能超前部署更具股價與股息成長潛力的股票。