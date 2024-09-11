善用ROE指標 開啟高息ETF紅利時代新篇章
鉅亨研報 2024-09-11 16:37
自 2003 年搭上 AI 浪潮後高股息 ETF 成為了同時具備成長及高息的投資標的，近一年可說是高股息 ETF 的大亂鬥時代，投信紛紛發行各種搭配趨勢、主題、話題型的高股息 ETF 搶占市場，隨著選股邏輯不斷進化，高股息 ETF 除了擁有高殖利率的表現外，也漸漸能展現出不錯的成長性。
過去巴菲特受訪時曾被問到，如果只能選擇一種投資指標，會選擇哪個財務指標做為參考？巴菲特的答案是 ROE，ROE(Return on Equity) 股東權益報酬率，是以稅後淨利除股東權益，股東權益相當於資產扣除負債後所剩下的淨資產，也就是公司淨值，換句話說，ROE 的成長率也能表示企業的經營效率，ROE 越高，公司能持續不斷的獲利，表示公司能持續穩定配息、公司的股票更能夠有很高的填息機率！
如何運用以 ROE 為主的選股方式，加強自己的投資組合？近期將在 9/25 開始募集的 00961 正是在指數篩選規則後運用 ROE 的成長率排序，也就是對 ROE(股東權益報酬率) 有持續成長的企業給予更大權重，建構出更有獲利機會的投資組合。00961 追蹤 ICE 臺灣 ESG 高息指數，持股數為 30 檔，透過 ROE 的篩選及權重的加減碼，選出獲利表現更好的公司，更有機會有效迴避貼息風險，加碼獲利成長表現好的持股，強化成長動能，同時具備 ESG 主題趨勢，長期投資更有底氣。
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