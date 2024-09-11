研調：華為三折手機帶來新趨勢 2024年中國折疊手機出貨增52.4%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-11 16:54

‌



研調中心 IDC 最新報告顯示，中國折疊手機市場正蓬勃發展，預計 2024 年出貨量將達 1,068 萬台，年增 52.4%，而華為日前推出的全球首款三折疊手機 Mate X5，為中國摺疊手機市場注入新活力。

IDC 預計，到 2028 年，中國摺疊手機出貨量將突破 1,700 萬台，五年複合成長率達 19.8%。中國市場長期佔據全球摺疊手機市場約 40% 的份額，穩居全球最大市場地位。

‌



而華為 Mate XT 三折手機的出現將在硬體、軟體和使用場景上進一步推動市場發展。這種新型態不僅需要軸承和螢幕技術的持續創新，還需克服跨螢幕應用銜接的挑戰，同時滿足用戶在各種場景下的需求。

在頭部廠商和上游供應鏈的積極推動下，三折手機有望為折疊螢幕產業開拓更廣闊的發展空間，為中國智慧型手機市場帶來新一輪增長動能。

在市場競爭方面，華為將持續引領中國折疊手機市場，自 2020 年起市佔率穩居三分之一以上；榮耀和 vivo 憑藉新產品在「輕薄」和「全能」特性上的成功，今年上半年市佔率分別達 23.3% 和 18.7%。OPPO 和三星分別位居第四和第五，市佔率為 8.6% 和 4.2%。