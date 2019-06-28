擔憂台股2萬3是否站穩？專家：其實台股還原權息早已穿越5萬點！存股族首選長期動能潛力佳的強勢高息股，遠比追配息更重要
鉅亨研報 2024-07-05 10:35
美國 5 月核心 PCE 年增率降至 2.6%(前值 2.8%)，月增率降至 0.1%(前值 0.3%)，核心 PCE 降至 2021 年 3 月以來低點，顯示通膨的壓力已明顯下降。市場預期聯準會將有可能在 9 月展開降息，並且 12 月將再降息 1 碼。台股加權與電子指數於六月中旬以中長紅 K 創下歷史新高，七、八月為除息旺季，加上台灣領先指標月率仍在擴大，第三季將迎來備貨旺季，對台股後市帶來一定的支撐，中長線仍不看淡，因此投資人逢低可留意強勢動能高息 ETF。
全球股市在 2024 上半年繳出好成績，台股亦屢創新高，評價雖還沒有到歷史上泡沫時期的水準，但並不特別便宜，在 6 月最後一週受到輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，加權指數高檔震盪加大，儘管 6 月最終收在 23000 點以上，不少存股投資人居高思危關注在如何看待後市？對於存股、包括存 ETF 族，適逢除權息旺季，又該如何選擇手中持股？野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，加權指數的「點位」並不是重點，因為若把已配發的股息權值還原後早已穿越 5 萬點 (根據臺灣指數公司，2024/6/28 加權 (總報酬) 指數為 50048.9 點)，二種加權指數差別除了資本利得與配息外，還包括配息滾入再投資的「複利效果」。以加權指數過去 5 年變化為例，台股近 5 年總報酬達 158.82%，若根據臺灣指數公司數據拆解總報酬來源可得價格報酬 114.64%、息收報酬 * 44.18%，但從點數變化來看，近 5 年加權股價指數只增長 12301.42 點 (10730.83 至 23032.25)，就算將息收報酬 44.18% 換算點數約 8543.34 點(19337.63*44.18%) 考慮進去，對比總報酬指數 (還原權息) 共增加點數 30711.27 點，之間仍達 9866.51 差距 (30771.27-12301.42-8543.34)，其實就是息收滾入再投資的複利效果。(* 公式計算說明：總報酬率 = 價格報酬率 + 息收報酬率，故依據臺灣指數公司公布之加權報酬指數(總報酬)158.82% - 加權價格指數 (價格報酬)114.64%= 息收報酬 44.18%)
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加權 (總報酬) 指數
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加權股價指數
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2019/6/28
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19337.63
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10730.83
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2024/6/28
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50048.9
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23032.25
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報酬率 (%)
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158.82% (總報酬)
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114.64% (價格報酬)
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增加點數
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30711.27
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12301.42
資料來源：臺灣指數公司、臺灣證券交易所，資料日期：2019/6/28-2024/6/28。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非績效表現之預測。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 經理人林怡君表示，台股長期向上，投資台股是參與台灣企業長期獲利成長的果實，因此若能抱得久、抱的穩，加上過程中同步將配息滾入再投資的複利效果，將是獲得較佳長期成果的不二法門。尤其對於存股族來說，若還在累積單位數的過程，其實存股標的之長期報酬潛力才是關鍵、而非眼前配息多寡。例如目前透過獨特「動能」與「股利」雙指標篩選成分股的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」來看，近 5 年總報酬達 222.48%、年化報酬率達 26.39%，長期潛力遠勝過加權指數與臺灣高股息指數，顯示「股息再投入」略勝「實際資本利得」，更是突顯股息再投入的威力。臺灣趨勢動能高股息指數具備獨創篩選方式，故持股與市場熱賣高股息 ETF 追蹤指數之持股重複度低，更能避免團進團出，另外 50 檔個股權重目前平均都小於 3%，更能有效分散風險，無論是從獨特性、或是從分散風險的角度來看，都是投資必備的好組合。
股息再投入長期潛力遠勝過加權指數與臺灣高股息指數
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臺灣高股息指數
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臺灣趨勢動能高股息指數
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近 5 年總報酬
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158.82%
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127.23%
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222.48%
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近 5 年年化報酬
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20.95%
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17.84%
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26.39%
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，資料日期：2019/6/30-2024/6/30，分別採加權 (總報酬) 指數、臺灣高股息 (總報酬) 指數與臺灣趨勢動能高股息 (總報酬) 指數。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
5 月 9 日正式掛牌的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)，6 月 30 日為第一次收益分配的評價基準日，每股配發 * 0.058 元。野村投信表示，由於成立時間較短，以 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，但隨著台股進入除權息旺季、成分股公司之配息陸續到位，加上樂觀看待台股下半年投資機會，預期 ETF 後市之價格與息收機會有望漸入佳境，投資人不妨持續留意現階段累積單位數的布局機會，除息後買進也是進場布局機會。(說明：* 每受益權單位預估配放金額 0.058 元，實際分配金額可能與預估金額有所不同，113 年 5 月份每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.058 元，亦即每張預估配發新臺幣 58 元整，配息金額將於 113 年 7 月 15 日 扣除匯費後匯入股票 (交割) 匯撥帳號；無 (交割) 匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至 (最後開立集中保管帳戶) 股票通訊地址。)
野村投信提醒， ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自 ETF 淨值扣除，應一併留意淨值的變動。面對瞬息萬變的投資環境，提醒投資人下手前須審慎評估風險性，畢竟高報酬也伴隨著高風險，思考再三後再下手投資才不會後悔。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之相關規定辦理。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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