〈Q3投資展望〉渣打CIO預測日元3個月內守住160 一年內會反彈到這價位

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-04 19:46

日元兌美元匯率持續下探己逼近 162，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪今（4) 日在第三季投資展望會中指出，影響日元下跌因素為：日本央行鴿派立場、聯準會（Fed）轉鷹派加大美日利差、日本資金持續淨流出。渣打 CIO 預測未來三個月日元價位為 160 兌 1 美元，未來 12 個月則會上升到 151。

日元持續跌跌不休，目前匯率竟比升息前更低，先前市場預測的 160 防線也失守，劉家豪表示，日本央行結束負利率政策，也口頭干預匯市，但目前日元的匯價接近 162，居然還比三月份還沒有升息之前還更低, 他認為日元下跌第一因素是日本央行雖結束負利率，但是政策態度在日元市場偏鴿派，讓市場失望 。原預期今年年初即應推進利率正常化，使市場信心動搖。

劉家豪指出，第二原因是今年三月 Fed 原本的鴿派立場忽轉成鷹派，導致美日的利差瞬間拉大，即使後續日本央行升息，聯準會接著降息，但美日利差仍然存在，日元基本利率還是在零上下 。Fed 若如預期降息 2 碼，年底利率尚保持 5% 以，可預見日本境內機構法人的資金仍會流出，做利差交易。

雖然近來外資匯入日本市場的資金頻創新高，但相對於日人把錢匯出作利差交易的比例，仍相當懸殊。尤其市場普遍預期日本央行升息的期望升高時，利差交易的資金不會回流，甚至更加速資金的匯出。

「空頭市場就不客氣了」，劉家豪說， 4 月底時空單日元一度來到 160，日本央行一出手干預，空頭即接手回應，截至上週，看空日元的空單部位，和日本央行經常干預之前相差無幾，意即市場仍在不斷測試日央行防守日元的底線，及其拉抬日元的立場是否夠堅定，空單並趁日央行進場後即時回補，導致空單量非常大。

第三個決定日元匯價因素則是 Fed，劉家豪認為，未來日元走勢的主導權仍在 Fed，不在日本央行，日央行只能讓日元貶勢趨緩，所以它目前採被動姿態，端看 Fed 何時啟動降息，且日央行發現之前出手干預無效，並無助於拉抬日元。