半導體前景疑雲，台股突上演周年慶？投資ETF更需要動能+股利雙指標，「強勢高息股」有助汰弱換強趨吉避凶
鉅亨研報 2024-04-24 11:23
降息預期受打擊，加上台積電法說會下調產業展望，儘管第一季營收獲利均優於預期，但意外下修今年全球半導體 (不含記憶體) 的展望， AI 大幅成長但車用與 PC 不如預期、前景兩極，市場對半導體類股的擔憂，失望性賣壓出籠，加上以伊衝突升溫，造成加權指數連日跳水；大盤自 20800 高點已修正逾千點，對於此情況，台股投資人該如何應對？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，今年以來台股在電子股帶頭急漲後出現休息，屬於多頭走勢的健康回調。儘管電子股佔加權指數權重大，但回顧過往，台股在長期向上趨勢中類股健康輪動，若能跳脫單一產業框架、選股不選市並動態調整，較能掌握個股乃至類股輪動機會，也讓投資組合趨吉避凶。就以 4 月 22 日至 24 日募集的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，其追蹤指數即採獨特的「動能」與「股利」雙指標篩選，不侷限產業類股透過全面分析，選出股價具有正向趨勢動能、且股利配發穩定且誘人的質優成分股。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）用獨特的方法論 (Methodology) 掌握高息領漲抗跌優勢，就不用跟著 2 萬上上下下太緊張。近期陸續開始公布 3 月份財報，一些指標性的企業營運狀況依舊看到高速成長，整體產業趨勢的方向也並沒有改變，因此接下來 Q1 財報將是市場關注的焦點，只要成績不要太差，即便短線震盪也仍是台股進場佈局的時機。野村投信是台股主動式基金專家，在被動式 ETF 中也納入主動式投研精神，有機會在市場風向轉變時，就被雙指標篩選機制嗅出端倪，進而提前市場汰弱換強、卡位輪動。
黃宏治進一步舉例，若歸納長期產業分布變化，00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金）的追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，根據臺灣指數公司 (TIP) 回測資料 (2015/10/31-2023/12/31)，在 2016 年 5 月定審成分股時，選到的電子股比重攀升，因此掌握到了當年度至次年度電子股止跌翻揚、領漲金融與其他類股的行情(即 2016、2017 年電子類股漲幅達 12.79% 與 19.45%，領先金融與其他類股)，進而帶動「臺灣趨勢動能高股息指數」於 2016、2017 年繳出優於大盤的成績。案例二則是在 2018 年美中貿易戰開打，「臺灣趨勢動能高股息指數」於 5 月定審成分股時，其電子股比重大幅下降，減輕了當年電子股轉弱且敬陪末座的拖累，使「臺灣趨勢動能高股息指數」在 2018 年更逆勢收漲近 1%，有別大盤下跌近 5%。又如，2022 全年台股修正近 2 成，00944 指數透過動能與股利雙指標篩選出的成分股持盈保泰，全年僅小跌約 4%、跌幅遠低於加權指數的 - 18.68%，並在隔年 2023 年 5 月入選之成分股調升電子類股比重，及時卡位掌握到該期間電子股大漲走勢，也讓 2023 年 00944 指數年度報酬達 63.02%，為加權指數 31.48% 的兩倍之多。
展望未來，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君認為，台股基本面沒有改變，但國際地緣政治情勢與美聯準會降息預期變數大，加上年初以來短線漲多可能出現震盪，對於存股族、尤其聚焦高股息 ETF 的投資人，建議不能再「以息為本」，應挑選具有獨特篩選指標與流程之標的，例如 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金），即透過獨特「動能指標」選出股價相對過去一年高點愈接近者，即在漲時呈多頭排列、跌時呈抗跌態勢，並同時採用「升級版」的股利指標，除了 5 月參考近 12 季現金股利、11 月更創新採用「預估 EPS * 平均股利發放率」，將每檔股票過去、現在與未來預估的股利水準完整評估，用雙指標不但可望發掘兼具股價動能與高息機會的好股票，更有助跳脫單押特定產業如電子股的框架與盲點，進而提前卡位類股輪動，投資先機全掌握。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」（本基金之配息來源可能為收益平準金）預定將於 5 月 9 日掛牌，採月配息，可協助投資人規劃每月穩定現金流，能滿足追求成長與收益兼具、又想精打細算的投資人需求。最快 7 月首次除息，8 月領息。發行價為 15 元，投資門檻低，以小額資金展開投資第一步，有助輕鬆養成長期投資紀律。銷售機構：富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵。
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基? 於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基? 淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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