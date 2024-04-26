野村：台股多頭才要展開 短線拉回都是布局良機 首選創新科技股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-26 14:02

今 (26) 日台股大盤開高走高，盤中最高上漲 300 多點，兩萬點大關失而復得，最終上漲 263.09 點，以 2012.51 點作收。野村投信表示，台股基本面仍具優勢，中、長線行情仍持續看多 ，且台股長多趨勢才要展開，在 AI 趨勢延續下，若逢短線拉回都是買點，更是長線布局機會。

野村投信指出，AI 相關零組件、製程都具有高度進入門檻，不易進入價格戰，有助於獲利率、股東權益報酬率 (ROE)、評價向上提升，AI、創新科技股帶領台股進入正向質變。近期台股波動加劇，但台股長期多頭趨勢才正要展開，如何在波動中因應、操作上留意有未來題材的創新科技族群，把握每次布局的機會，將是投資人創造長線大波段報酬的關鍵。

AI 科技日新月異，其背後往往也代表龐大投資機會，其中台灣 AI 供應鏈實力堅強，更佔全球科技關鍵一席之地，這也造就以科技為大宗的台股長期趨勢向上，其中佔權值大宗的電子類股更是投資人矚目的焦點。然而當前台股受到美國通膨數據影響市場對聯準會降息預期，甚至地緣政治風險仍存在，使得盤勢波動加大，不少已在車上的投資人忐忑不安、欲進場或加碼者躊躇不前。當前究竟該如何投資與配置？

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，現在的 AI 還是非常早期的階段，真正的放量時期還沒到，更重要的是 AI 規格將再見提升，規格趨勢至少往前看 2~3 年。在 AI 趨勢延續下，台股將進入長多格局，短期拉回反而是布局未來投資成長的好機會。一家公司只要具備護城河，即可擁有長期成長動能，讓公司獲利持續成長，而投資人只要持有具備護城河的創新科技 ETF，即能享有 AI 所帶來的投資收益。