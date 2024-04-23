綠浪潮來襲 施羅德調查：台灣人最愛科技業及永續 次為電動車和能源

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 17:02

俄烏戰爭影響，帶來新一波的能源投資熱浪。施羅德投信調查發現，台灣投資人最有興趣的題材是科技業以及永續投資，並列第一（59％），其次則為電動車以及能源相關（55％）。尤其疫後環境的變化使他們越來越認同永續投資的核心價值：藉由投資力道，促使企業和環境、社會 (ESG) 共好，並相信價值正向的企業才能帶來穩健長遠的報酬。

施羅德全球投資人大調查結果顯示台灣投資人有近六成偏好永續基金，但也有過半偏好能源基金。意即他們雖認同永續基金能對環境帶來正面影響，但傳統能源產業在短時間帶來的機遇，同樣吸引關注。展望未來，施羅德投信認為，新舊能源題材，依舊會是投資人關注的焦點，只不過預期未來全球經濟陸續回歸正常化，新能源會再度接棒演出。

施羅德投信指出，從 2022 年全球受到俄烏戰爭影響、美國聯準會快速升息，造成市場震盪以來，該調查顯示，台灣投資人最有興趣的題材，科技業以及永續投資皆列第一（59％），其次則為電動車以及能源相關（55％）。如果進一步問到永續投資的主題，也有 59％的台灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。

施羅德投信行銷企劃部副總裁陳冠君分析，在過去的調查，很明顯看到台灣投資人將報酬率視為永續投資的主要投資目的，但隨著疫後環境的變化，台灣投資人越來越能認同永續投資的核心價值：也就是藉由投資的力道，促使企業和環境、社會共好，並且相信這樣的正向企業，才能帶來穩健長遠的報酬。

Mark Lacey 認為，展望長期，目前許多石油和天然氣已將資本轉向低碳方案，在不可逆的趨勢下，傳統能源的亮眼表現只能歸納為特殊時期的「機會財」，新能源才是長線具趨勢財的王道，也呼應了台灣投資人期望基金經理人避免投資高碳排企業的核心理念。

其次，投資人對於過去兩年能源轉型產業遇到的逆風，心有餘悸。Mark Lacey 說明，過去能源轉型產業表現欠佳，主要來自利率過高；收緊的金融環境對相關企業形成資金壓力；其次是部分次產業例如太陽能設備、氫能以及風力發電等的弱勢，拖累整體產業表現。經過兩年多的調整，看到在 2024 年不管是營收還是評價面，都陸續出現轉佳的訊號。

最後，Mark Lacey 認為，風電市場依舊看好，根據統計，預期能從現在 5% 的供電市佔率持續成長至 2050 的 20%，發電量也會是現在的 5 倍。例如來自丹麥的風力發電龍頭企業「Vetas」，是集風力發電機設計、製造、銷售、安裝及服務的完整企業，隨著全球風力發電市場擴張，Vetas 不管在發電量以及獲利部分，都能持續增長。