台股2萬得而復失不足懼！「強勢高息股」抓5大關鍵優勢安心進場，全天候超漲抗跌不鬆懈

鉅亨研報 2024-04-23 09:43

聯準會 (FED) 主席鮑爾表示，近期通膨數據顯示，通膨降溫或缺乏進展，高利率可能維持更長一段時間。目前 CME 利率期貨顯示，6 月不降息機率升高至 8 成，且全年降息幅度縮減至 1 碼，受到聯準會官員鷹派表述與中東情勢緊張，美國四大指數均下跌。市場持續反應美國 3 月通膨率高於預期，降息可能推遲訊息干擾股市表現，台灣加權指數陷入回檔，而台積電法說會下修全年半導體產業展望及晶圓代工產值成長率，加上中東戰事風險未平，野村投信建議投資人應優先布局有題材且抗跌的高息股，如即將於 4 月 22 日募集的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數則獨特，除了採用「股利指標」外，更加入台灣罕見但在國際投資圈廣被採用的「動能指標」，使其入選的成分股需同時符合正向趨勢動能與高息標準，數據統計顯示「臺灣趨勢動能高股息指數」最能領漲抗跌，平均表現將比大盤或一般高股息較為出色，現階段以 00944 來參與危機入市正逢時。

回顧歷史，加權指數從 5000 點到 10000 點花了 8 年時間 (2009~2017)，但從 10000 點到 15000 點卻只花了 4 年 (2017~2021)，而從 15000 點到 20000 點更是只花了約 3 年時間 (2021~2024)，固然時空背景有所不同，但驅動股市上漲的本質仍是企業基本面好壞。回顧過去十年台股環境，我們發現科技的發展不只是改變你我生活，對企業的影響從營收、獲利、市值、股利再到上市櫃家數，台股的深度與廣度與過去相比皆已截然不同，這些改變將是驅動台股往下一個萬點關卡邁進的關鍵要素。眾所周知，台灣企業對於發放現金股利一向大方，平均每年發放超過 1 兆新台幣資金，2021 年及 2022 年更是突破 2 兆元大關，只不過雖然造福了全台股民，但同時也造成大盤指數的下跌。加權指數在 2024/3/21 首度站上兩萬點大關，但其實把現金股利還原回去的加權總報酬指數，早在 2019/7/22 就已站上 2 萬點，領先了將近 5 年之久。而 2024/3 月底加權報酬指數來到 43,858 點，是加權指數的 2.16 倍，可見 2 萬點只是一個假議題，把股利還原回去，台股早已來到 4 萬點之上。

資料來源：CMoney，野村投信整理；資料日期：2014/3/31~2024/3/31。

【關鍵優勢 1】台股企業獲利增長幅度呈跳躍式成長，強勢高息股拉高收益天花版

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，台灣企業的體質在過去十年發生了翻天覆地的變化。首先在營收部分，2014~2016 年台灣上市櫃企業整體營收大約落在 60 兆元新台幣左右，但隨著美中貿易戰、俄烏戰爭的發生，以及台灣在全球半導體與晶片代工的腳色更加吃重，2017~2020 年上市櫃企業營收快速成長並站穩 70 兆元關卡，同期間正好反映加權指數從 10000 點上漲至 15000 點；隨著新冠疫情爆發、AI 橫空出世帶領全球進入新格局，2021~2023 年上市櫃企業營收快速突破新台幣 80 兆元關卡，反映的正是加權指數從 15000 點上漲至 20000 點的盛況。而從企業獲利基本面的代表 - 稅後淨利來看，同樣在這段期間出現了階段式跳躍，甚至有過之而無不及。

資料來源：CMoney，Bloomberg，資料日期：統計自 2014~2022，2023 及 2024 為彭博預估資料

【關鍵優勢 2】台供應鏈軟硬實力「獨霸全球」，神助手掌握高息股第一排受惠族群

投資界流傳一種說法：「基本面與股價的關係，就像是老人與狗」，基本面的好壞是決定一個股市能否長期向上的關鍵。黃宏治指出，進入 2024 年，全球通膨逐步下滑、經濟進入復甦軌道，台灣受惠於製造業需求回溫，2024 全年可望有 3.5% 以上的 GDP 成長率，企業獲利也因為低基期，上看 20% 以上的成長力道，此外 AI 等創新科技發展趨勢延續，台灣科技軟硬實力佔全球供應鏈的關鍵一席之地，相關投資機會料將吸引資金持續進駐，未來 3~5 年將是推升台股企業營收獲利成長，並且帶領股市持續創高的重要助力。

【關鍵優勢 3】台股企業踏入新位階，2 萬點只是開始

除了股市的「深度」外，｢廣度」同樣也是重要的關鍵因素。黃宏治進一步分析，台股過去屬於淺碟市場，但隨著在全球供應鏈地位越來越重要，台股市值在近十年也成長了將近 3 倍，許多優秀企業相繼被發現，其中更是不乏像是台積電、聯發科這類在科技次產業佔據全球龍頭地位的好公司。此外從上市櫃家數來看，過去十年也是年年成長，象徵著更多企業加入資本市場，對股市結構帶來正向發展，進一步增加了股市「廣度」，飛躍的進步有目共睹。從下圖可看出，過去十年台股基本面持續朝著正向發展，反映在股市也是長期多頭向上，尤其是近幾年隨著 AI 帶來破壞式創新，許多全新的產業及投資機會將應運而生，台灣已經在這波浪潮中佔據一席之地，因此把握台股在 AI 浪潮中的機會將是未來 5 年投資最重要的關鍵。加權股價指數不論是突破 2 萬點，抑或是得而復失，都只是個開始，因為台股企業已踏入新的位階，只要 AI 趨勢沒有改變，台股仍將朝下一個 5000 點甚至 10000 點繼續邁進。

資料來源：CMoney，野村投信整理；資料日期：2014/1/1~2023/12/31。

【關鍵優勢 4】強勢高息股「領漲抗跌」實力驚人

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君表示，雖然台股長期向上趨勢明確，但短線漲多勢必仍面臨回檔的壓力，與其呆呆的看著股市修正卻什麼也不做，不如選擇具備超漲抗跌特性的「強勢高息股」，參與台股後續的反彈行情。從回測數據來看，2015/11 以來當加權報酬指數修正超過 10% 及 15% 的時候，加權報酬指數平均下跌 15.3% 及 19.6%、台灣高股息指數平均下跌 13.9% 及 19.3%，而追求「強勢高息股」的臺灣趨勢動能高股息指數僅分別下跌 8.0% 及 10.9%，明顯比單純市值型或高股息型表現更好。

【關鍵優勢 5】強勢高息股「追高息」也「賺價差」，攻守兼備創雙贏

林怡君指出，回顧過去台股從 15000 點上漲至 20000 點的過程，加權指數在 2021/1/5 站上 15000 點關卡，並於 2024/3/21 站上 20000 點關卡，期間加權報酬指數上漲 50.67%、高股息報酬指數上漲 69.92%，但臺灣趨勢動能高股息指數則上漲 147.97%，表現是加權指數及高股息指數的 3 倍及 2 倍，可謂是完勝。之所以有這樣的成果，在於臺灣趨勢動能高股息指數具備「高股息」及「資本利得」雙重優勢，其中「資本利得」來自於強勢股，股價往往是基本面及技術面的領先指標，股價強勢的股票往往能延續強勢向上動能，即便在市場修正時也能繳出相對抗跌的表現；而高股息則得益於台灣企業不俗的現金股利，透過股息的累積，相比於市值型的加權指數，更多了一層豐厚的保護。

資料來源：Bloomberg、台灣指數公司，2015/11/17~2024/3/31。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

資料來源：Bloomberg、台灣指數公司，2021/1/5~2024/3/21。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，即是臺灣目前首檔透過「股價動能」與「股利息收」的雙篩選指標，用獨特的方法論 (Methodology) 掌握高息強勢成長動能，並同步享有股息收入。此外，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）採月配息，可協助投資人創造每月穩定現金流，更重要的是，對存股族來說，月配息設計滿足追求成長與收益兼具的投資人需求。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）預計將於 5 月 9 日掛牌，7 月首次除息，8 月領息，發行價為 15 元，投資門檻低，以小額資金展開投資第一步，有助輕鬆養成長期投資紀律。銷售機構：富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵。