台股波動加劇！「強勢高息股」精準掌舵投資方向，歷史回測績效超越大盤
鉅亨研報 2024-04-23 15:04
中東地緣政治升溫與美聯準會降息預期時間延後，使得全球股市回檔修正，台積電 4/18 舉行線上法說會，下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，並透露半導體市場復甦腳步不如預期，震撼市場。上週五 4/19 台股一路走跌，終場以 19527.12 點作收，重挫 774.08 點，創下台股歷史收盤最大跌點，讓不少想進場或加碼的投資人遲遲買不下手。現階段進場台股會買貴嗎？較佳投資策略為何？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，儘管台股長期向上非常適合長期投資，然在短期大漲後建議「選股不選市」，即便是被動型 ETF 的投資也需要一套獨特且有效的方法論 (Methodology)，以期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。截至最新 2024 年 3 月底，加權指數當前本益比為 22.94 倍，略高於 2016 年以來的 10-21 倍區間範圍。4 月 22 強勢募集、訴求「強勢高息股」的 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金），其追蹤指數「臺灣趨勢動能高股息指數」，透過獨特的動能與股利雙指標篩出具正向「趨勢股價動能」且具「息收高息股利」，其本益比僅 15.26 倍，遠低於大盤；若考量獲利與股利性，臺灣趨勢動能高股息指數每股盈餘達 5.65 元，明顯高於大盤的 3.68 元，且就股東權益回報相當數字表現亦較佳，無論是股東權益報酬率、亦或每股現金股利，其表現都比大盤更為出色。此外，00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）用獨特的方法論 (Methodology) 掌握高息強勢成長動能，趨吉避凶避開各種下行風險，就不用跟著 2 萬上上下下太緊張。
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臺灣趨勢動能高股息指數
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指數本益比
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15.26
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22.94
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指數每股盈餘
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5.65
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3.68
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指數股東權益報酬率
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13.48%
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9.86%
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指數每股現金股利
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3.85
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2.48
資料來源：臺灣指數公司，2024/3/31。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
過往經驗顯示透過「動能指標」篩選 (即還原權值股價相對過去一年高點愈接近的股票)，容易找出剛突破或即將突破箱型整理的股票，同時為避免「買貴」或「追逐飆股」，00944 追蹤指數同時檢視「股利指標」，亦即如果股價已經過度飆漲可能使股利殖利率大幅下滑，「動能」與「股利」需同時名列前茅 (得高分) 才能入選成分股，進而發揮最大投資效益。黃宏治進一步分析說明，所謂的「動能指標」，係採用「還原收盤價占最近 52 週還原收盤價最高點之比例」，愈高代表該個股的股價表現愈強勢。在「股利指標」方面，追蹤指數除了定期於每年 5 月股東會旺季調查「確定股利率」以網羅股利資優生，並會在 11 月透過創新的「預估股利」(即採用 FactSet 預估該公司未來每股盈餘 (EPS)，再乘上該公司過去 3 年平均股利發放率) 來提前卡位股利潛力股。透過上述兩種與眾不同的篩選方法，精選出 50 檔具備「趨勢動能」與「高息潛力」的成分股，有利於未來股價表現及股利發放；當中個別成份股權重上限不超過 10%，也有助分散不單押，用獨特的方法論 (Methodology) 掌握高息強勢成長動能，透過「動能指標」x「股利指標」打造全天候投資策略，攻守兼備提升報酬率，投資過程可以更輕鬆。若深入分析臺灣趨勢動能高股息指數之 50 檔成分股與市場熱賣之高股息 ETF 追蹤指數成分股比較，可發現無論是權重或檔數的重複性，大多低於一半、甚至 4 成以下，代表若將 00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金）加入整體投資組合，有助提升投組內容的真正分散度，降低集中持股，有助減緩市場波動帶來的風險。
00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）經理人林怡君指出，透過每年 5 月及 11 月共兩次與眾不同的篩選流程，精選出來的 50 檔成分股在入選後 6 個月表現可謂領漲抗跌，亦即當大盤上漲時，入選成分股平均有 82% 會續漲、延續強勢高息股的向上趨勢動能，若遇大盤下挫時 (2015/10、2017/10、2018/4、2019/10、2021/10、2022/4 共 6 次)，追蹤指數則在往後 6 個月期間表現抗跌、甚至逆勢上漲。長期而言，臺灣趨勢動能高股息指數相較加權指數締造約當年化 7.29% 超額報酬，而較一般高息股 (臺灣高股息指數) 的年化超額報酬也達 7.7%。
林怡君進一步表示，這些亦可從長期表現與波動數據獲得驗證，根據臺灣指數公司回測數據，臺灣趨勢動能高股息指數長期年化報酬達 21.9%，勝過加權指數 14.48% 與臺灣高股息指數的 14.32%，但波動度僅 13.7%，低於大盤的 15.33% 與一般高股息的 14.42%。若以近期來看， 儘管 4 月以來盤勢震盪，00944 追蹤指數 2024 年以來上漲 17.65%，更勝大盤的 14.45% 與一般高股息的 7.20%，強勢高息股領漲抗震特性可謂一覽無遺。
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臺灣趨勢動能
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臺灣加權指數
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臺灣高股息指數
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長期年化報酬
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21.90%
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14.48%
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14.32%
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長期年化波動度
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13.70%
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15.33%
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14.42%
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今年以來表現
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17.65%
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14.45%
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7.20%
資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司，長期年化報酬與波動度自 2015/11/17-2024/2/29 計算；今年以來表現自 2023/12/31-2024/4/15。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。以上僅為標的指數成分股歷史資料回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
展望台股後市，黃宏治表示，當前評價面及受到地緣政治與聯準會降息預期延後的雜音干擾，大盤短期可能難免波動，然而台股長期趨勢向上，投資台股參與的是台灣長期經濟發展成果，亦即公司長期獲利成長所帶動股價增值與累積股息的一個過程，投資人宜選股不選市，對於有息收需求者可考慮動能與股利機會兼具的「強勢高息股」，以期參與優質公司息利雙收的投資機會。00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）預定將於 5 月 9 日掛牌，採月配息，可協助投資人規劃每月穩定現金流，能滿足追求成長與收益兼具、又想精打細算的投資人需求。最快 7 月首次除息。發行價為 15 元，投資門檻低，以小額資金展開投資第一步，有助輕鬆養成長期投資紀律。銷售機構：富邦證券、國泰證券、統一證券、永豐證券、中國信託證劵、元大證劵、華南永昌證劵、凱基證劵、群益金鼎證劵、元富證劵、兆豐證劵、國票證劵。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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