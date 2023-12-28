加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/12/27）

野村腳勤觀點：

AI 伺服器概念股為何沈寂？

AI 伺服器概念股股價整理了一段不算短的日子，消磨掉許多股民的耐心。部分投資人不清楚什麼事情讓這群上半年引領風騷的飆股們隱身，甚至擔心 AI 趨勢是否只是另一次快又急的曇花一現。基本上，AI GPU 缺貨仍是檯面上的問題，惟近期美系供應商營收已經開出，台廠營收跟進的幅度卻是不如預期，這引來外界的諸多臆測，這是相關標的近期股價受到壓抑的主因之一。從我們的觀點，美系供應商供貨的優先順序或有所調整，以致影響台廠營收成長的時間點，但該來的還是會來。另一方面，我們確信 AI 伺服器需求正從雲端伺服器朝向企業端擴散，甚至進行跨國企業合作在海外建置資料中心，我們不會、也不敢低估各國致力於建立屬於自已的 AI 算力及演算法的潛在需求。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨續降溫：美國 11 月名目 CPI 及核心 CPI 符合預期，打擊通膨已取得不錯的成效

（二）升息近尾聲：Fed Watch 預測最快明年 3 月降息一碼，升息循環來到尾聲已成為市場共識

（三）電子業展望轉佳：全球手機銷售月增速轉正、半導體上游庫存續降，電子業狀況漸入佳境

（四）AI 開啟新盛世：AI 產值未來 10 年 CAGR 超過 20%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：地緣政治緊張局勢加劇，將可能對全球金融體系構成威脅

（二）晶片產能不足：台積電 CoWoS 產能受限，高階 AI 晶片缺貨，台灣供應鏈營收受影響

善加運用資訊空窗期做多台股

放眼全球市場，我們研判 2024 年的台股仍舊具備高度競爭力與投資吸引力，不論就產業成長性、企業獲利、股息殖利率及利率政策面來看皆是如此。若從雞蛋裡挑骨頭，台股當前唯一的缺點就是評價面不便宜，所幸我們相信聯準會（Fed）明年的降息動作可望改善這一點，至於改善的成效如何，將視降息程度與美國經濟降溫幅度間的相對速度而定，這也是我們 2024 年的外部觀察重點之一。關於市場對 Fed 貨幣政策的預估路徑，目前市場普遍預期明年 3 月會預防性降息 1 碼，雖然這快過我們的基本假設，但距離答案揭曉仍有兩個月的空窗期，加上台股企業年度財務報表公告的空窗期也契合這段期間，故大方向來說，我們對台股短期持續抱持樂觀的正面想法。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/11/30

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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