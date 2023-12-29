2023台股基金完勝大盤 主動基金績效大獲全勝 被動基金贏在規模

台股 2023 即將封關，今年以來大盤漲幅約 26.6%，主動型基金整體績效表現優異，漲幅前 10 強平均績效明顯贏過被動式原型 ETF 前 10 名，最少都有 83% 以上的漲幅，不過，若從規模表現來看，績效較為落後的台股 ETF 今年以來截至 11 月底，整體規模大增約 67%，成長幅度反而超越主動型基金的 42%，尤其是高股息、半導體類型的 ETF 獲得投資人青睞。

根據 CMoney 統計，今年以來截至 27 日，投信台股基金績效持續亮眼，漲幅表現前 10 檔的台股基金，主要來自日盛、路博邁、野村及瀚亞等投信，從個別基金績效來看，表現最好的基金為日盛新台商基金，高達 103.11%，第二至四名為日盛 MIT 主流基金、日盛上選基金 (A 類型)、日盛上選基金 (N 類型)，績效漲幅也都有 90% 以上，堪稱是 2023 年主動基金大贏家。

至於採被動式的台股原型 ETF 績效，漲幅表現最佳的前 10 檔 ETF，績效漲幅最少都有 45% 以上，表現最佳的將近 73%，主要類型包括市值型有 2 檔、半導體 3 檔，高股息最多共有 5 檔入榜。

展望 2024 年台股市場，新光投信投資長吳文同表示，近期新台幣強升、外資大舉回籠，台股資金部隊又重新歸隊，除外資買超台股外、政府基金代操、投信法人及中實戶等內資也積極搶進，看準元月及緊接來的選舉行情。

吳文同預估，2024 年全球各式各樣 AI 新科技將不斷冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如 GPU、ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起 PC、手機順利轉型，成為邊緣 AI 劃時代新產品，燃起 2024 年台股多頭行情新契機，有機會繼續挑戰萬九，改寫歷史新高。

吳文同建議，一般投資人可以鎖定半導體 ETF 進行被動投資，掌握半導體 ETF 貼近半導產業景氣重返復甦，展開新一輪成長周期；或選擇績優主動式台股基金布局，讓投資團隊主動協助打理財富增值潛力。