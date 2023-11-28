【一分鐘看圖論市】美國經濟準備著陸，新興主權債準備起飛

一間公司撐起全世界 AI 的希望

Nvidia 財報火熱，台灣供應鏈再吞大補丸

Nvidia 近 4 季度營收及獲利皆優於市場預期，顯示 AI 趨勢為公司帶來的巨大貢獻，FY23Q4 財測也同樣遠優於市場預期；未來幾個月內，Nvidia 也將推出符合出口限制新晶片，有助於緩解市場對美國禁令的憂慮。得益於 Nvidia 訂單需求，包括台積電 (晶圓代工)、台光電(銅箔基板) 及奇鋐(散熱)，10 月營收均繳出亮眼表現，帶領加權指數及 AI 類股強勁反彈；預期資料中心業務需求將強勁成長至 2025 年，AI 趨勢仍持續看好。

資料來源：(左) Bloomberg、Investing.com，(右) Bloomberg；

資料日期：(左)2023/11/21，(右)2023/11/23。 以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

美元匯價已見頂，新興債進場機會到來

美元指數與市場風險情緒變化及貨幣政策息息相關，2022 年戰爭事件與 Fed 收緊貨幣政策，皆推升美元指數走揚，隨 Fed 升息近尾聲，美元指數已經見頂開始回落。根據過去經驗，在美元位於相對高點時進場投資新興美元主權債，可望獲得優異投資成果。

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/11/22。以上採摩根大通新興市場強勢貨幣主權債券指數， 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

全球金融市場重點回顧 (11/18~11/24)

【成熟市場】

美國上週初領、續領失業救濟金人數雙雙低於預期，反映節前效應

初領失業救濟金人數僅 20.9 萬人（預期 22.5 萬人）、續領失業救濟金人數 184 萬人（預期 187.5 萬人），外界普遍認為係多數企業傾向在感恩節假期前夕留住員工所致。

FOMC 會議紀要顯示審慎行事，不排除進一步緊縮

11 月會議紀要強調通膨依舊高於 Fed 目標，短期內無降息可能性，且通膨下行進展一旦不足，不排除進一步緊縮貨幣政策。委員會成員一致認為應將限制性利率水準維持一段時間，直到通膨穩步邁向 2％目標為止。

日本 10 月通膨低於預期，但有所回升

10 月除去生鮮食品價格的全國核心 CPI 年增率 2.9%（預期 3%），高於前期的 2.8%；整體 CPI 年增率 3.3%，高於前期的 3%。日本通膨回升對消費者支出產生負面影響，係導致第三季 GDP 萎縮的主因之一。

【新興市場】

OPEC + 延後集會，國際油價續疲

原訂 26 日舉行的產量會議因會員國間意見分歧，宣告延至 30 日召開，此舉升高外界對 2024 年原油供給的不確定性，加劇近期油市的疲軟態勢。

資料來源：Bloomberg；資料時間：2023/11/24。

土耳其央行意外升息 20 碼，意圖緊縮政策一次到位

土央連續六個月升息，基準利率來到 40%，本次升息幅度遠超過市場預期的 10 碼。土央認為目前的緊縮水準在某種層面上，已經相當接近足以抑制通膨的水準，因此緊縮政策將會放緩，並在短期內完成。

【債匯市】

反映聯準會（Fed）升息循環見頂，美元指數週線二連黑

市場普遍預期聯準會未來升息機率趨近於零，導致美元兌主要貨幣續疲；美元指數周線回檔 0.5%，連續第二週下跌，收 103.4。

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