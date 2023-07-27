半導體復甦+AI加持，台股有機會挑戰新高

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/07/26）

野村腳勤觀點：

電子業庫存，上下游兩樣情

從統計數字來看，上游晶圓 (Foundry) 第一季庫存終於好轉，雖然下降幅度相當有限，但至少是往好的方向前進，市場原先也預期第二季能延續下降趨勢，然而護國神山 7/20 法說會卻令市場跌破眼鏡，不僅下調全年營收展望，庫存金額更是不減反增，從第一季 2,100 億增加至 2,300 億，客戶需求也釋出較悲觀看法；反觀下游庫存去化效果顯著，NB、Panel 需求緩步復甦，整體下游庫存扣除電動車相關已是連續 3 個月好轉，第二季預期會持續改善，可以說現階段供應鏈上下游呈現兩樣情。當然上游端也不是沒有機會，好消息是 AI 需求依然十分強勁，這是支撐財報表現不至於太差的關鍵，只要下半年 FED 真的停止升息，終端消費能夠復甦，營收獲利改善下股價仍有落後補漲機會。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）美國通膨降溫：美國 6 月 CPI 降至 3%，連續 12 個月下滑，核心 CPI 月增 0.2% 亦優於預期

（二）中國政策支持：中共政治局會議強調聚焦實體經濟、鼓勵民間消費，未來有機會見到房市利好政策

（三）AI 投資需求強勁：AI 市場規模 10 年 CAGR 高達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）中國經濟疲軟：中國經濟復甦不如預期，6 月 CPI、PPI 雙雙下滑，需求仍偏疲弱

（二）FED 立場偏鷹：就業市場強勁、通膨仍有不確定性，FED 官員保持偏鷹立場，不排除繼續升息

（三）電子業庫存不如預期：護國神山第二季庫存不減反增，預估電子業庫存落底延後至 2024 年

半導體復甦 + AI 加持，台股有機會挑戰新高

FED 的升息周期有機會在 7 月之後暫告一段落，預期下半年景氣將由谷底復甦，上半年表現較差的產業如 Foundry 或是傳統 Server，有機會受惠需求復甦而出現轉機，這部分會是下半年最大的投資機會之一。另一方面，AI 仍會是市場主旋律，近日科技巨頭微軟與 Alphabet 公布第二季財報，與 AI 相關的 CAPEX 仍持續增加，顯示 AI 發展的腳步沒有停下，這會是一個很長期的趨勢，短期股價漲多固然有修正壓力，但長期的趨勢不會改變。展望未來，當市場重點從升息重新聚焦到基本面上後，挑選高獲利成長的題材及標的將會是勝出的關鍵，持續看好 AI/HPC、雲端運算、IP/Design Service、EV 等長線高成長的題材，建議拉回可逢低布局，以更長線的投資想法來看待這些趨勢。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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