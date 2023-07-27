鉅亨美股雷達：市場消化Fed升息和鮑爾談話 殼牌上季獲利僅達前季一半

美股重要看點：

美將公布失業金、第二季 GDP 等數據。亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等將公布季度財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.871。美股期貨週四 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.22%，標普 500 期貨漲 0.66%，那斯達克 100 期貨漲 1.29%。

市場持續消化 Fed 最新利率決議以及鮑爾談話。Fed 周三 (26 日) 結束 8 月決策會議，一如預期升息 1 碼 (25 個基點)，使基準利率區間來到 5.25%-5.50% 區間，利率目標中位數為 2001 年初來最高水平，同時保留進一步升息選項。

最新聲明指出，委員會將繼續評估更多訊息及其對貨幣政策的影響，整體來說與 6 月聲明幾乎相同，也和所有央行官員們近期公開發言的說辭相互呼應，即仰賴經濟數據來決定下一步行動。

在週三的新聞發布會上，鮑爾表示，Fed 目前預測經濟將出現明顯放緩，而不是衰退。鮑爾說，這種轉變的原因是，官員們已看到了近期經濟數據的韌性。鮑爾說，他認為聯準會可以「在不出現真正嚴重衰退的情況下」降低通膨。

由於擔心利率上升導致美國經濟陷入衰退，許多投資人一直希望 Fed 能夠盡快結束升息行動。

Inflation Insights 總裁 Omair Sharif 表示，鮑爾週三根本沒有提到「再升息一次」這樣的字眼，這或許就是鷹派表現的一種，暗示本輪緊縮周期結束之前，可能還不止有一次升息。

投行 Jefferies 的經濟學家 Thomas Simons 研判，某種程度上來看，聯準會認為緊縮政策滯後時間相對較長，這表明他們將非常謹慎小心，試圖避免從現在開始過度緊縮。

周四預計將公布第 2 季國內生產總值 (GDP)、6 月耐久財訂單和房屋銷售數據，以及最新的每周首次申請失業救濟金人數數據。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第二季實際 GDP 年率初值 (%)，預估 1.8，前值 2

美國 6 月耐用品訂單月率初值 (%)，預估 14，前值 1.8

美國當週初領失業金人數 (萬人)，預估 23.5，前值 22.8

重要個股動態：

殼牌公司 (SHEL-US) 周四 (27 日) 發布財報，因能源價格暴跌，該公司第 2 季獲利近 51 億美元，幾乎是這家油氣巨頭今年前 3 個月的一半。

這家英國能源公司表示，調整後收益是隨著石油和天然氣價格、生產和交易的下降而調整。這個數字低於去年同期的 115 億美元和第 1 季的 96 億美元。

SHEL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

社群網站龍頭 Meta(META-US) 第 2 季營收成長 11%、優於市場預期，第 3 季財測也令人振奮，並透露新的短影音功能 Reels 正成功吸引廣告商目光，消息激勵周三 (26 日) 盤後股價跳漲近 7%。

Meta 的第 3 季營收預估優於市場預期，儘管如此，該公司預料 2023 年和 2024 年費用將增加，這些包括訴訟費用，以及為強化人工智慧 (AI) 實力的基礎建設投資等。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體設備商科林研發 (Lam Research) 周三 (26 日) 本季營收和獲利展望優於預期。執行長表示，更高階的人工智慧 (AI) 伺服器，有望帶動客戶額外挹注 10 億至 15 億美元於設備投資。

財報顯示，截至 6 月 25 日的三個月，該公司營收為 32.1 億美元，年減 17%，調整後 EPS 為 5.98 美元，年減 14%，FactSet 訪調分析師預期分別為 5.07 美元和 31.3 億美元。