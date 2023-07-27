【袁志峰專欄】港股買入時機已現

今日推介 - 騰訊 (700, $341), 目標價 $370, 止損價 $325

1) 股市前景

港股周二急漲後，周三回調，成交減少，南向資金錄得大額淨買入，主要吸納大盤指數 ETF。預期内地將推出有效措施支持經濟，港股後市穩中向好，恒指波幅區為 18000 至 20000 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 94 點，早盤偏軟，最多曾跌 189 點，午後上揚，收報 19365 點，跌 69 點或 0.4%。成交額按日減 38% 至 875 億元，6 月份大市日均成交額 996 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 78 億元，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及南方恒生科指 ETF(3033)錄得 37.1、31.0 及 5.0 億元淨買入，騰訊 (700)、建設銀行(939) 及中興通訊 (763) 錄得 7.0、1.8 及 1.4 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 181 億元，6 月淨賣出 59 億元。

恒指跌 0.4%，藍籌股 37 升 39 跌 4 持平。碧桂園服務 (6098) 及中升控股 (881) 跌逾 7% 及 5%，為表現最差藍籌。中石化 (386)、碧桂園(2007) 及龍湖集團 (960) 跌逾 3%。新奥能源 (2688)、李寧(2331) 及中信股份 (267) 跌逾 2%。華潤啤酒 (291)、百威亞太(1876)、招商銀行(3968)、工商銀行(1398) 及中國銀行 (3988) 跌逾 1%。金沙中國 (1928) 漲逾 3%，為表現最佳藍籌。銀河娛樂 (27)、紫金礦業(2899)、創科實業(669)、東方海外(316) 及信義玻璃 (868) 升逾 2%。華潤電力 (836) 及中電控股 (2) 升逾 1%。

恒生科指跌 0.9%，收報 4218 點，成份股 11 升 18 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、騰訊(700)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌逾 1%，網易 (9999) 升逾 1%。小鵬汽車 (9868) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6% 及 4%，為跌幅最大成份股。金山軟件 (3888)、嗶哩嗶哩(9626) 及閱文集團 (772) 跌逾 2%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2015) 跌逾 1%。金蝶國際 (268) 及阿里健康 (241) 漲逾 3% 及 2%，為表現最佳成份股。比亞迪電子 (285) 升逾 1%。

板塊方面，餐飲、濠賭及黄金股逆市上升。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 升逾 6% 及 1%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 漲逾 2%。

電訊設備、燃氣及遊戲股跑輸大市，跌幅居前。中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 跌逾 4% 及 1%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣(1193) 及中國燃氣 (384) 跌 3%。心動公司 (2400)、IGG(799) 及中手游 (302) 跌 2%。

周三上証指數低開 0.1%，早盤震盪走低，午後最多曾跌 0.6%，尾市反彈，收報 3223.03 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.5%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1600 億元。滬深股通北向交易淨買入約 5 億元，7 月以來累積淨買入 175 億元，6 月淨買入 140 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家新聞出版署發布 7 月國產網絡遊戲審批訊息，共 88 款遊戲獲批。其中包括百度 (9888) 旗下《瘋狂奇兵戰場》和心動公司 (2400) 的《鈴蘭之劍: 為這和平的世界》。(信報)

中國乘聯會公布，7 月狹義乘用車零售銷量預計 173 萬輛，按月下跌 8.6%，按年跌 4.8%。7 月新能源車零售銷量預計 62 萬輛左右，按月減少 6.8%，按年增長 27.5%，滲透率約 35.8%。(信報)



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