日股左右逢緣，躍升今年最大黑馬！

根據 EPFR 統計，過去四週日本基金累積淨流入金額達 79 億美元，為 2020 年 4 月以來最大四週累積淨流入 *。相較於歐美國家，日本是「政策作多」最明確的市場。除了貨幣政策仍相對寬鬆，近期日本官方持續進行公司治理改革、以及日圓貶值助攻企業持續成長，市場將目光重新放回日本股市，專業投資機構一改過往的長期低度配置，開始轉向大增持日股。 (* 資料來源：BofA Global Investment Strategy, EPFR Global，資料日期：2023/6/2)

聰明錢湧進日股

* 聰明錢指美銀全球經理人調查報告，2023 年 06 月報告受訪對象為 285 位基金經理人及專業人員，總管理資產 7,640 億美元，調查期間為 2023/06/02~06/08；資料來源：BofA Global Research，資料時間：2023/06/13

根據日銀最新調查顯示，日本第二季（4 月至 6 月）拜防疫限制取消提振消費之賜，促使旅遊需求成長，觀光熱潮帶動飯店及餐飲業的信心指數頻創歷史新高，預估日本消費支出將大幅增長，加上國境開放後國際觀光客回流消費，將大力挹注日本經濟走上復興之路。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，過去的日本面對物價波動，擔心貿然漲價會嚇跑消費者，多採減少包裝因應，靜待物價回穩，然而現在已全然不同，以日本知名餃子品牌「餃子の王将」（簡稱王將）為例 *，在 2022 年內漲價 2 次，但價格調漲後銷量逆勢上揚、營收不減反增，2022 財年營業額較前期成長 5.2%，說明漲價已非日本文化禁忌，日本民眾消費實力提升也是重要關鍵。(資料時間：2023/06/28；日本 2022 財報年度為 2022/4~2023/3；2023 財報年度為 2023/4~2024/3)。* 以上提及之個股僅為舉例，不保證為未來持股，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

日本 經濟成長動能強勁

資料來源：日本野村證券及日本觀光廳，資料日期：2023/03

此外，日本今年春鬥談出 30 年來最大調薪幅度，日本最大聯合工會 Rengo 於 5 月 10 日公布春鬥結果，整體調薪幅度達到 3.67%、中小企業調薪幅度也達 3.61%，調整幅度為近 30 年來最大。隨著薪資大幅調整，帶動內需消費甦醒，形成良性循環，加上疫情解封，消費支出將持續增長，有助於支撐日本內需市場，日本大型製造業者信心指數出現近二年來首度回升，顯示日本經濟正在復甦路上。

張繼文進一步表示，日本企業力推財務重整後，潛在成長空間值得期待，相較於美國產業數值與當地產業特性，原物料、資本財及科技軟體設備價格錯置更為明顯，且更有望受惠於重整題材。即便日經指數創 33 年新高，然而評價面依舊相對美股便宜，因過去日本股市漲幅相對有限，目前日股本益比僅為 17.4 倍 ，仍遠低於美股標普 500 指數； 近期日企庫藏股買回佔市值比重已超越美國，成為提高日本企業股東權益報酬率（ROE）的一大助力。根據美銀美林證券統計，由於全球共同基金平均持有日股比重，相較於 MSCI 世界環球指數配比仍低持約 5-6%。為了追上對比指標績效，未來外資可望持續回補日股。(資料來源：Bloomberg, BofA Global Investment Strategy, EPFR Global，資料日期：2023/6/28)

張繼文進一步指出，日圓匯率長期偏弱走勢，成為近年來日本企業獲利強勁成長的主因，日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲，日本股市的強勁表現亦反映在基金表現上，根據理柏統計，32 檔境內外日本股票基金今年以來平均漲幅為 12.66% (表一)。即便日本通膨率超出 2％目標已超過一年時間，日銀總裁植田和男仍再三強調除非薪資漲幅夠大，否則仍有必要維持超寬鬆貨幣政策，日銀寬鬆政策正是醞釀日股多頭行情的最佳催化劑，有利日股價表現，儘管今年全球面臨經濟衰退風險，在內需消費及報復性旅遊消費支撐下，今年日本企業獲利預估仍獲得上修，可望進一步推升日股表現，並提供股價下檔保護，後續成長潛力值得期待，建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。

表一：日本股票基金績效表現 (%)

基金名稱 三個月 六個月 今年以來 一年 兩年 三年 M&G 日本基金 A(歐元) 11.98 16.95 16.95 29.58 18.58 53.37 野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金 I 日圓 10.53 15.59 15.59 27.01 15.80 47.48 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 9.20 16.78 16.78 27.26 2.70 24.73 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 9.11 15.24 15.24 25.52 -0.51 21.26 瀚亞投資 - 日本動力股票基金 A (美元) 8.75 13.87 13.87 27.93 19.67 66.78 宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股 8.55 13.55 13.55 22.81 3.59 26.76 安聯日本股票基金 A 配息 (美元) 8.47 13.37 13.37 21.54 5.58 24.83 施羅德環球基金系列－日本優勢 (日圓)A - 累積 8.42 12.18 12.18 25.36 6.88 25.75 利安資金日本基金 (新元) 8.25 12.87 12.87 21.55 1.79 19.84 安盛投資管理日本股票基金 B 8.24 12.35 12.35 18.5 -2.74 11.23 新加坡大華日本成長基金 8.01 11.00 11.00 19.06 0.03 13.94 景順日本股票探索價值責任基金 A 股 日圓 7.94 11.51 11.51 16.95 -3.72 13.21 富達基金 - 日本價值基金 A 股 日圓 7.87 14.91 14.91 22.07 10.09 41.34 野村日本領先基金 7.64 9.06 9.06 23.88 -0.4 13.55 駿利亨德森遠見日本機會 A2 累積 美元 7.56 15.37 15.37 22.79 4.15 19.45 安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 7.43 13.3 13.3 17.92 -7.97 1.43 百達 - 日本精選 - R 日元 7.22 15.21 15.21 21.33 5.99 35.61 摩根日本 (日圓) 基金(日圓)(累計) 7.10 13.23 13.23 22.13 -16.08 -0.09 摩根日本股票基金 - JPM 日本股票 (美元) - A 股 (累計) 6.94 12.96 12.96 22.19 -17.00 -1.78 富達基金－永續發展日本股票基金 A 股日圓 6.89 10.68 10.68 19.23 -3.4 14.64 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金 A 6.69 12.72 12.72 23.93 1.01 17.49 法巴日本股票基金 C (日幣) 6.67 13.00 13.00 24.24 5.38 25.46 高盛日本股票基金 X 股日圓 (原：NN(L) 日本股票基金 6.39 11.47 11.47 21.44 9.06 35.66 摩根絕對日本基金 6.31 12.11 12.11 20.48 -17.76 -4.70 聯博 - 日本策略價值基金 A 日圓 6.19 8.9 8.9 17.18 -1.31 18.17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 日本基金 日幣 A(acc) 股 5.67 10.96 10.96 21.19 6.19 21.40 摩根新興日本基金 5.51 11.57 11.57 21.26 1.31 23.97 施羅德環球基金系列－日本股票 (日圓)A - 累積 5.48 9.00 9.00 16.83 -1.33 16.00 GAM Star 日本領先基金 歐元 累積 4.11 11.29 11.29 17.41 -14.31 -2.06 景順日本股票優勢基金 A 日圓 3.62 8.96 8.96 17.37 -3.09 15.26 野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本精選股票基金 (I 美元類股) 3.54 8.98 8.98 18.45 -18.03 -2.79 首源投資環球傘型基金 - 首域盈信日本股票基金第一類股 (美元 - 累積) -1.26 1.12 1.12 14.06 -24.04 -7.29

資料來源：Lipper，資料日期：2023/06/30，新台幣計算。

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野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))

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