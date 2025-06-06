【轉骨有成】米價暴漲90%，通膨推升日本經濟持續轉骨
鉅亨研報
「令和米亂」？近期日本當地討論度最高的話題就是：哪裡買得到米？米價，在日本茲事體大。根據日本農林水產省的數據，2024 年年中，全國超市 5 公斤袋裝米的平均價格不到 2500 日圓。但一年後的 2025 年 5 月，一樣規格的袋裝米價格，普遍已超過 4000 日圓。作為最剛需的食品，暴漲的米價，是否會影響日本經濟復興之路？
從通膨壓力到投資轉向
最新官方數據顯示，日本核心消費者物價指數（CPI）於 2025 年 4 月年增率達 3.5%，再度高於市場預期，也已連續三年超越日本央行所設定的 2% 通膨目標。相較於過去長年受通縮陰影籠罩的經濟環境，適度的通膨反而有助於推動企業營運與整體經濟成長；但對日本家庭而言，單靠存款恐已難以因應物價長期上升所帶來的實質購買力被侵蝕。
根據資料，日本家戶金融資產中，現金與存款占比仍高達 50.9%，而股權資產僅占 14.2%。相較之下，美國家庭現金與可支取存款比例僅約 10.2%，股權資產則高達 43.6%。這樣的明顯差距，凸顯日本資本市場在家庭投資參與度與股權資產配置方面，仍有龐大的成長潛力；也正因如此，結構性改革與投資文化轉型，成為當前日本經濟轉骨的重要關鍵。
內資重拾信心，成為日股中堅力量
日本政府已展開積極行動，自 2024 年起全面推動新制 NISA（小額投資免稅制度），大幅放寬投資額度、延長免稅年限，並提高制度彈性，以鼓勵國人將資金由儲蓄轉向投資。根據最新數據，截至 2025 年 3 月，NISA 帳戶數已突破 2,640 萬戶，年成長達 14%；累計買入金額更達 59 兆日圓，年增率高達 43%。可見過去日本以現金為主的保守配置觀念，正逐步轉變為更積極參與資本市場的投資行為。
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