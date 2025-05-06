政策干預全球財經 台股迎來投資新週期 施羅德投信推出新型態「台股+美債」多重資產策略 長線佈局求勝
鉅亨研報 2025-05-06 10:46
在全球經濟政策受到人為高度干預、股債市場經歷顯著修正後，投資人正面臨全新投資週期的起點。施羅德台美雙利多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 擬定經理人葉獻文指出，當前市場雖仍籠罩不確定性，但正是中長期投資人重新佈局的關鍵時機。無論是台股評價已壓低，還是美元投資等級債殖利率維持高檔，股債雙市場的修正，剛好為投資人覓得長線布局的契機。
因應 2025 年可能持續震盪的全球金融環境，施羅德投信也推出了新型態的「台股 + 美債」多重資產投資策略，透過一檔同時結合台股成長機會、與美國投資等級債下檔防護力的產品，協助投資人在震盪中擁有穩健的可能。這不僅是跨市場的靈活配置，更是新一代「股債雙利」策略典範。
人為政策主導市場 降息釋放資金紅利
葉獻文認為，目前的景氣下行並非週期性自然萎縮，而是政策干預下的節奏改變，這讓市場預期落空、風險資產承壓，也衝擊金融市場表現。美中關係與貿易爭端影響延續，加上企業去槓桿行為（Deleveraging）擴大，均對市場情緒造成短期壓力。但長期來看，這樣的修正反而有助於釋放風險，重建更健康的價值基礎。
根據 CME 利率期貨市場預估 (截至 2025 年 4 月 10 日)，聯準會可能於年底前降息三碼。歷史經驗顯示，美國經濟進入衰退或放緩階段時，通常伴隨更大幅度的貨幣寬鬆政策，為資產價格帶來反彈契機。而當前，可能就是股債市投資全新週期的布局最佳時點。
表：CME 利率期貨市場預估聯準會今年底前可望降息 3 碼
AI 題材支撐基本面 台股買點浮現
台股依舊是全球市場中、備受看好，尤其是受惠創新科技完整生態系的發展。葉獻文指出，目前台股正處於本益比歷史低檔區域，本益比已回落至 13.5 倍，不僅低於五年平均，更落在歷史 13 到 18 倍區間的底部。近期市場雖面臨關稅、地緣風險等短期壓力，但隨著第二季逐步消化利空，第三季起可望穩步起漲。
至於在產業面上，AI 題材仍是長線主軸，葉獻文說，輝達的次世代 GPU 架構「Rubin」，將於 2026 年問世，搭配台廠持續提高的良率與技術含量，推升台灣電子供應鏈的價值。惟，因應近兩周震盪變局，施羅德台股團隊會較過去更為靈活，甚至在操作上會善用期貨等避險工具（如台指期、電子期），在保有成長性標的同時，也維持策略彈性，控管風險。
美元投資等級債提供收益防線 評價具吸引力
除了布局台股，本基金同時也納入高評等債券，才能兼顧成長性以及息收，為投資人的資金把關。在債市方面，施羅德投信看好美元投資等級債所具備的防禦、與收益雙重特性。特別是近年來由於升息循環推升債券殖利率，目前水準仍位處近十年相對高點，加上利差擴大，使得高評等債券再度吸引資金目光。
施羅德投信表示，目前這個時點，投資等級債的價值不只在於防守，更有可能成為追求穩健的核心來源。如果今年降息持續、甚至幅度拉大，不僅債券價格有機會上揚，美投資級債既能追求報酬、又能為投資組合帶來現金流。
台美雙主軸 低相關性打造韌性組合
隨著資本市場不確定性持續升高，施羅德投信認為，透過結合不同資產類別與區域市場的投組，藉由彼此的低相關性，反而能在市場波動中達到更好的風險分散與回報平衡。葉獻文也說，「台股 + 美債」多重資產是立基於台股長線成長潛力與美國投資級債的防禦能力，藉由動態配置，掌握兩地市場節奏，是當前環境下相當具有韌性的投資組合。
葉獻文強調，每一次市場修正，都是檢視資產配置與長線目標的契機。隨著政策逐步轉向、評價壓力出清，無論是台股的創新動能還是美元投資等級債的收益，為投資人提供了進可攻、退可守的絕佳選項。
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