上周全球股票型ETF獲101.5億美元資金淨流入 台股獲淨買超16.81億美元居冠亞股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-05 20:19

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新台幣兌美元匯率自 5/2 單日升逾 3%，今 (5) 日持續奔向 2 字頭，收盤勉力守住 30 大關，上周全球股票型 ETF 獲得 101.5 億美元資金淨流入，亞股除越南股市遭 0.09 億美元淨賣超外，其餘亞太股市皆獲外資淨買超，以台股獲 16.81 億美元淨買超居冠。美國與各國關稅協商持續傳出利多，推升高利差債市表現，從資金流向看，上週整體固定收益型 ETF 獲 66.35 億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒認為，儘管預期違約率將自歷史低檔攀升，但仍將低於長期均值，因為企業在進入關稅引發的不確定性與市場波動前，基本面體質處於非常強勁的位置，目前也仍普遍具有強勁的信用狀況與健康的流動性，而由政策變化導致成長面的恐慌並不是對於償債能力的恐慌，經過幾次的市場洗禮後，目前體質較弱的企業在非投資等級債市中已明顯減少。



以資金流向觀察，近週整體股票型 ETF 獲得 101.5 億美元資金淨流入，日本、歐洲、亞洲、拉美分別獲 37.64 億、16.42 億、6.78 億與 4.59 億美元資金淨流入，但美國與中國逆勢遭淨流出 33.21 億與 24.53 億美元。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、公用事業、能源；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為金融、非核心消費。

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美中貿易衝突有降溫跡象輔以微軟、Meta 等美國科技大廠財報利多，帶動外資回流亞股市場，亞股也普遍呈現上漲走勢，除越南股市遭 0.09 億美元淨賣超外，其餘台灣、印度、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓、印尼等股市皆獲外資淨買超，其中以台股獲 16.81 億美元淨買超居冠。

美國與各國關稅協商持續傳出利多，推升高利差債市表現，但卻排擠保守型公債買盤，從資金流向看，過去一週整體固定收益型 ETF 獲 66.35 億美元資金淨流入，美國、亞洲與歐洲債市分別獲 28.56 億、7.52 億與 6.88 億美元資金淨流入，從債券信評看，非投資等級債 ETF 獲 25.98 億美元大額資金淨流入，投資等級債 ETF 僅獲 6.06 億美元資金淨流入。



富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金暨穩定月收益基金 經理人陶德．布萊頓表示，目前美國經濟情況良好，經濟成長仍屬堅韌，失業率處於歷史低檔，通膨也處降溫軌道儘管略有停滯，一些大型科技公司評價水準已明顯修正，投資吸引力提升，目前為投資組合中新的投資焦點。