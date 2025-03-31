股神加碼、企業加薪，日股投資值得期待！
鉅亨研報 2025-03-31 10:11
近期全球市場因川普關稅充滿變數而動盪，反觀日本股市，財政變革到日本企業解除交叉持股以及股東激進主義抬頭等關鍵變化給股市帶來了利多，春鬥捎來佳音與股神巴菲特再度出手敲進日本五大商社，吸引資金回流持續加碼投資日股，在當前環境中展現日股更大的投資吸引力，除了說明從評價面來看日股具備更大的投資吸引力，也可見日股長期基本面仍持續看好。野村投信表示，在全球股市動盪之際，日股展現抗跌靭性，受惠春鬥加薪、2025 EXPO 大阪世界博覽會帶動觀光消費動能在即，加上內外資看好日本投資前景持續加碼、日本重振半導體先進製造等科技投資，多重利多將持續推高 2025 年日本股市，投資人此刻不妨視己身風險承受度，以定期定額把握布局日股行情投資機會。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）表示，日本勞動組合總連合會(Rengo) 於 3 月 14 日公布 2025 年春鬥第一次彙整結果，企業平均調薪幅度達到 5.46%、連續 2 年高於 5%。值得注意的是，中小企業加薪幅度為 5.09%、為 1992 年以來首度高於 5%，顯示出日本中小企業 * 也有逐漸跟上大型企業大幅調薪的趨勢。除了春鬥報喜外，根據日本媒體報導波克夏向日本財務省提交的文件顯示，波克夏對五大商社的持股比例已逼近 10% 上限，而這些商社已同意「適度」鬆綁持股上限比率，亦即未來還有進一步加碼買進的空間，有望推動新一波日股上漲行情。
春鬥捎來喜訊：2025 日本大幅加薪年
日銀甫公布本月會議將政策利率維持於 0.5% 不變，決策者傾向花費更多時間評估美國提高關稅所帶來的全球經濟風險，及其可能對日本經濟復甦造成的影響。不過日銀總裁植田和男在會後記者會提到通膨對民眾消費有負面影響，如果潛在通膨的上行風險加劇，可能加速貨幣調整的步伐。河野光成（Mitsunari Kawano）進一步分析指出，日銀今年下半是否會再次升息仍存在不確定性，目前市場普遍預期日銀可能在「7 月」再次升息，此作法可能使日圓匯率走升，進而引發日股短期波動。河野光成（Mitsunari Kawano）分析表示，儘管面臨日本央行可能升息的壓力，以及川普政策帶來的不可預測性，這樣的不確定性變數與相對震盪的總體經濟環境，正好凸顯日本股市的價值，野村資產管理認為日本也可能保持其作爲美國重要合作伙伴的地位，此類關稅對企業盈利的影響不太可能很大。河野光成（Mitsunari Kawano）認為，只要日圓兌美元平均匯價能維持在 140-145 區間，符合多數日企財測使用的價位，日圓匯率對日股的影響可望逐漸淡化，日股表現中長線仍將回歸良好的基本面。
然而川普關稅的不確定性仍是最大變數，河野光成（Mitsunari Kawano）表示，美國白宮發言人於 3 月 12 日指控日本對美國稻米課徵 700% 關稅，市場擔憂日本可能會成為下一波關稅戰的目標，日股近月走勢因而震盪。加上川普已表示 4 月 2 日起向進口汽車課徵約 25% 的關稅，部分日本車廠在美國以外國家 (如墨西哥) 設廠銷售至美國將會受到波及，預估接下來個股表現走勢將出現分歧，也凸顯投資日股主動選股的重要性。不過隨著春鬥捎來佳音與外資將持續敲進日股，日股可望獲得提振，投資人此刻不妨把握布局日股行情再起投資機會。
展望第二季，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，日本通膨與薪資形成正向循環，日企改革持續，企業加大股票回購，低估值環境下，企業獲利仍保持增長趨勢，外資持續對日股長期基本面仍持續看好外，巴菲特預計加碼的五大商社比率上限鬆綁的好消息傳出，有望推動新一波日股上漲行情。近期正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，建議可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。張繼文提醒投資人，仍需關注後續可能影響日股的潛在風險，日銀甫公布本月會議將政策利率維持於 0.5% 不變，決策者傾向花費更多時間評估美國提高關稅所帶來的全球經濟風險，及其可能對日本脆弱的經濟復甦造成的影響。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金選股策略，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，而容易落入「價值陷阱」，野村團隊著重挑選的個股同時兼具獲利優質成長潛力，極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
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