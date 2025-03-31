〈走進中國〉庫克訪問中國 主打「文化牌」 自稱是《哪吒》忠實觀眾

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-31 07:30

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蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克上周訪問中國。此次中國之行，庫克到訪北京、杭州等地，主打「文化牌」，他登景山、賞西湖，並對 DeepSeek 等創新成果讚不絕口。他還表示，自己是《哪吒》忠實觀眾。

據《第一財經》報導，近年來庫克訪華行程都精心安排。此次庫克參加中國發展高層論壇後，到訪杭州，杭州因誕生了 DeepSeek 而備受矚目。庫克此前談及 DeepSeek 時表示，使用過該應用，並稱讚「太棒了」。

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對庫克來說，杭州並不陌生。2015 年庫克兩赴杭州，但活動範圍基本上圍繞蘋果西湖零售店展開。十年之間，西湖邊蘋果店依舊熙熙攘攘，但杭州已經發生很多看得見和看不見的變化。

今年年初，以 DeepSeek 為代表的科技新創企業憑藉開創性技術和商業化潛力引發全球關注。目前 DeepSeek-V3 的更新版本 V3-0324 已上線。庫克身為全球頂尖科技企業蘋果執行長，此次來中國，順路來一趟杭州，順理成章。

如果說，當年庫克來杭的重要目的是為了蘋果的市場，可用一個「商」字概括，那麼，今年杭州之行則可用「創」字來代表。

感受蓬勃創新氛圍，很可能是庫克此次主線任務之一。從訪問地點選擇上，人們也可以略窺一二。比如大學和企業，向來都是創新重要主體。從接觸人群來看，既有年輕學子，又有充滿活力的創業者，都是當下中國創新人才的代表。

在最新談及遊戲《鳴潮》和《黑神話悟空》火遍海外時，庫克表示，很高興看到中國團隊不僅在國內取得成功，更能走向世界舞台。

庫克還稱讚中國軟體開發者近年來取得的突破，稱「他們的創造力無與倫比」，「未來成功案例只會越來越多」。

在庫克沉浸於中國的「文化之旅」時，其他蘋果高層也遊走中國其他城市。蘋果營運長威廉姆斯在隨同庫克出行期間，造訪了山東濰坊、江蘇常熟和蘇州等地，參觀了歌爾股份、立訊精密、傑士德

等供應鏈工廠。

威廉姆斯強調中國供應鏈的重要性。他表示：「中國是我們供應鏈的一個核心部分，我們在這裡投資了 30 年，並且將繼續在中國大規模投資。」

立訊精密常熟廠區為 iPhone 生產音圈馬達模組，產品線還擴展到 Apple Watch、Vision Pro 等產品零組開發；傑士德集團從 2008 年起成為蘋果的自動化設備供應商，為蘋果提供手動載具。