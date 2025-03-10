美利率緩降 高殖利率債券前景佳 美非投等債整體優勢多 複合債基金攻守兼具為優選
鉅亨研報 2025-03-26 10:24
美國經濟前景不明、美股震盪幅度加大，加上聯準會緩降利率趨勢明確，帶動債券市場買氣，根據統計，資金已連續 11 週淨流入債券市場，總金額達 1488 億美元 (資料來源：EPFR, BofA Global Research；數據期間：截至 2025/3/5)。野村投信表示，2025 年整體債市投資前景亮眼，在各類債種中，具有較高殖利率的債券如企業債與新興市場債值得加碼買進，複合債基金是攻守兼具的好選擇；此外，非投資等級債擁有良好基本面，適合納入投資組合。
野村資產管理首席策略分析師 Fraser Hedgley 表示，投資團隊數月前即已預期政策風險與市場波動度將保持偏高水平。川普總統逐步實施他在選前的承諾例如關稅等政策，已引起市場波動，川普無意嚴重損害美國經濟或其股市，因此關稅議題如同其談判手段，他將繼續使用關稅來做為威脅，未來也許一開始真的會實施，但最終會利用這些關稅來贏得對手讓步，並將其取消作為川普式的勝利。關稅可能帶來通膨，但影響是一次性的，而不是通膨持續上升的系統性原因。
美國政策的不可預測性給了聯準會暫停降息週期的時間和理由。聯準會仍然存在降息傾向，儘管利率上升，美國經濟仍然相當強勁，因此，美國降息似乎將是緩慢漸進式的。為了應對這種環境，野村基金 (愛爾蘭系列)- 全球多元收益債券基金 (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 選擇高殖利率的債券，如新興債，除了高票息收入，並希望在降息時受益於額外的資本增值。團隊對於新興債的投資國家非常挑剔，投資於墨西哥、南非等殖利率較高的主權債，羅馬尼亞可望繼續向加入歐元區邁進，也較類似信用評級國家提供更具吸引力的殖利率。土耳其則是一個策略性部位，短期內較高的殖利率可彌補其價格波動。巴林和埃及是長期持有的部位，不但提供高殖利率，且埃及基本面快速改善。
基金還繼續持有歐洲銀行債，主順位債券提供具吸引力的收益率，且違約機率低。此外，可轉換債券部位則繼續偏向於評價偏低的公司，它們的下行風險有限。
野村企業研究與資產管理執行董事暨策略分析師 Brett Collins 指出，川普總統的政策同時帶來機會與挑戰，關稅與貿易戰固然不利於美國經濟，但減稅、放寬監管以及增進效率等將有利於經濟成長。隨著市場風險意識增加，美國非投資等級債券的價格與殖利率基本上保持穩定。就基本面而言，美國非投資等級債券仍相當強韌，截至 2024 年 12 月，美國非投等債過去 12 個月依面額加權違約率為 0.4%，淨槓桿倍數為 3.8x，處於長期相對較低水準，從技術面來看，2027 年之前只有約 8% 的非投資級債務到期，不僅降低發債需求 (供給)，也有利控制違約率。
目前美國非投資級公司債利差約為 310 個基本點 (bps)，雖與過去幾個週期的最緊俏水準相去不遠，但平均到期殖利率(YTM) 顯著相對較高，處於超過 7% 的高水準。此外，美國非投資等級債券指數信用品質亦相對改善，信評較佳的 BB 券佔比接近一半；且指數之平均美元價格目前最低廉。整體而言，美國非投資等級債券仍具備良好的投資價值 (資料來源：Bloomberg，彭博債券指數，野村投信整理；資料日期：2025/03/10)。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))
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