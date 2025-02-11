美中貿易戰加劇，美股反彈仍有戲？ 專家：定期定額美股，讓你牛熊市都能有底氣，選「這主題」長期佳
鉅亨研報 2025-02-11 14:25
美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國新一輪關稅計畫再度造成市場波動，儘管目前加拿大與墨西哥願意配合美國共同提升邊境安全，換來延後一個月的暫緩實施期，然中國回應對美部分商品開徵 10% 至 15% 關稅報復行動，美中貿易戰再度升溫，令美股投資人擔憂後市前景，究竟該逢高調節或逢低加碼？如何布局機會較大？
00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君進分析表示，根據統計，以川普 1.0 版本貿易戰正式開打首年 (2018 年 3 月至 2019 年 3 月) 為例，每月定期定額美股 S&P 500 指數一年，平均表現可望達 + 15.7%，且投資期間若拉長至當前(2025 年 1 月)，平均表現更來到 + 16.91%，成果不俗；若選擇科技股為主的 NASDAQ 指數，自 2018 年 3 月至 2019 年 3 月期間每月底定期定額一年，平均表現則來到 + 16.75%，若時間拉長至當前則為 + 18.73%，均優於大盤 S&P 500 指數。然若進一步聚焦各產業的創新領頭羊，以彭博研發龍頭指數為代表，自 2018 年 3 月至 2019 年 3 月期間，每月底定期定額一年平均表現則達 + 17.86%，而自 2018 年 3 月定期定額截至當前表現更達 + 20.74%，投資成果更勝大盤與科技股。但是林怡君提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須衡量自身可承受的風險程度，因為過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，回顧 2018 年 3 月 8 日美國正式對中國實施鋼鋁關稅，爾後並展開一連串禁令、談判與調高關稅措施，諸多政策變數加上市場對通膨升溫擔憂，一度讓股市波動度擴大，S&P 500 指數自 2018 年 3 月之後的一年期間月震幅區間達 - 9% 至 + 8%，增加操作難度，然而若透過定期定額方式，則有助於協助投資人度過消息面對盤勢的震盪干擾，進而以理性節奏掌握美股長期的上行機會。但漢遠進一步表示，商人出身的川普善用鮮明與激進的方式進行談判，然而目的皆希望美國從此獲取更大競爭優勢，且美國仍是全球經濟及科技第一強權，龍頭企業的獲利與報酬率更是獨步全球，加上身為全球經貿火車頭，根據前次經驗，短期消息面均未影響美股長期向上趨勢；從歷史統計數據來看，投資人趁下跌時進場布局，有利長期持有，因此有意進場或加碼美股的投資人不妨趁盤面修正時，逢低分批或是透過定期定額佈局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。此外，但漢遠認為，川普施政立場偏向重商主義，未來推出有利於企業的相關政策機會很大，例如減稅與放寬監管等，仍是值得期待，因此建議美股投資人可聚焦相關受惠族群，例如囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，在政策面受惠程度可望更高、並進一步推升企業營收與獲利，可望在中長期展現較佳投資爆發力。以 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 為例，00971 是全台首檔聚焦在市值前 50 大「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，可謂「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。
投資人應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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