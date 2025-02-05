野村投信看好債市前景 全天候環球債券策略預計2/18熱募
鉅亨研報 2025-02-05 10:19
今年 1 月全球債市震盪起伏，美國公債殖利率走勢隨著經濟與通膨數據起舞，面對變化迅速的投資環境，野村投信認為，美國長期處於降息循環，以現在的美債殖利率水準而言，進場投資債券是不錯的時機。野村投信預計於 2 月 18 日展開募集的「野村全天候環球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」，運用多元債種、存續期、信用風險與產業配置等四大全天候策略因子，無論面對何種總經環境，目標為追求報酬極大化與風險最小化，非常適合做為核心資產之一環並長期持有。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，在全天候債券策略的四大因子中，多元債種可以說是最關鍵的核心，野村全天候環球債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 除了常見的公債、公司債(投資級與非投資級)，還可納入浮動利率債、混合資本債與可轉債，以提升投資組合的效益。作為長期核心資產的策略，全天候債券策略的投資標的仍會以投資等級債券為主，比重至少 70%，在過去幾十年美國公債長期趨勢走低的環境下，市場往往忽略了浮動利率債的優勢。但在 2022 年美國開始暴力升息至今，這種配息隨美國基準利率升高的債種，表現在所有債種中最為出色。單以 2022 年來看，美國浮動利率債指數表現領先美國投資級公司債指數超過 17%，即便相較美國非投資級債指數也領先超過 12%。如果一個債券策略不能加碼浮動利率債，就無法在大升息環境中趨吉避凶。
具備彈性且靈活的存續期間管理也是全天候債券策略非常重要的一環，特別是在當前美國公債殖利率可能持續波動的環境下。觀察 1995~1996 年美國採取預防式降息期間，美國 10 年期公債殖利率在降息後也曾出現 150 個基點的反彈幅度，在這段期間存續期間約 7 年的美國投資級公司債指數約下跌 4.83%*，但如果將美國投資級公司債指數的存續期間降低 2 年，期間跌幅將明顯收斂至 - 1.83%*，如果存續期間降低 4 年，期間報酬甚至可轉正成為 + 1.17%*。(資料來源：Bloomberg，1994/1/2~1997/12/31，野村投信整理。* 美國投資級公司債為指數實際報酬率，存續期間調整報酬率以降低 2 年與 4 年乘以殖利率上升 150 點計算。以上採用彭博債券指數，投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。)
全天候債券策略中的信用風險管理與產業配置，同樣有助於在不同景氣循環下追求更好的投資效益。張繼文指出，投資級債券雖然是投資組合的核心，但在景氣復甦，違約風險下降的環境下，投組將會增加信用曝險，主要透過增加非投資級公司債來提升殖利率與資本利得潛力；相反的在景氣下滑至衰退期間，則會降低或消除信用曝險，透過加碼公債或者利用公債期貨來降低信用風險。
至於在產業配置部分，隨著進入不同景氣循環階段，可找出受惠產業並進行加減碼。舉例來說，經濟復甦期間，對景氣敏感度較高產業表現率先勝出，因此會偏好金融、房地產與工業等產業；如果是在經濟衰退期間，央行可能會採取降息行動，防禦性產業表現領先，因此會偏好非循環性消費、健康護理與公用事業等產業。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
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基金配息不代表基金實際報酬率，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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