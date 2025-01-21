美股震盪劇烈，元月份還能樂觀以待？專家：選擇比努力重要！元月份聚焦「這主題」勝率高，更勝大盤與科技

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野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，川普上任在即，預期川普在上任初期會將施政重點放在鬆綁監管以及減稅等有措施，以符合美國利益優先為原則，加強國防安全領域與抑制中國 AI 技術崛起，例如，對中國政策採單邊主義，透過提高出口管制、限制 AI 晶片技術及產品流向中國，隨著 AI 技術持續突破，全球主要經濟體正加速布局 AI 政策，川普試圖鞏固美國在全球 AI 的主導地位，至於美國 GDP 成長率則有望超過 3%。 但漢遠進一步表示，美國是全球經濟火車頭，美股長期向上趨勢不變，且從統計數據來看，開紅盤往往是全球股市年內循環的常態，統計也顯示多頭動能往往能持續 3-6 個月，而今 (2025) 年 1 月上半月美股主要指數也呈現上漲，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初佈局的好時機。儘管 1 月 20 日的新總統就任在即，川普執政風格鮮明且政策變數大可能為市場帶來起伏，然而川普屬重商主義立場，未來推出有利於企業的相關政策仍是值得期待，因此有意進場或加碼美股的投資人可考慮在近期逢低分批佈局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業，在政策面受惠程度可望更高、並進一步推升企業營收與獲利，可望在元月上漲的延續行情掌握更具動能的成長潛力。甫於 1 月 9 日正式掛牌的 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF，便是全台首檔聚焦在「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。投資人不妨從 1 月開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。「 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF」所追蹤的「彭博研發龍頭指數」擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，是全台首檔「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手 AI 科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的 ETF 來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。