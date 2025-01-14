多頭總司令輝達開年再創歷史新高！引爆美股行情？ 專家：把握CES機會財，選「這主題」爆發力更勝美股大盤&科技股
鉅亨研報 2025-01-14 11:08
美國當選總統川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」，擬推行大範圍關稅計畫，隨著就職日的逼近，市場情緒脆弱，最新 Fed 會議紀錄透露偏鷹訊號，近期美股指數漲跌互見。輝達執行長黃仁勳在美國消費性電子展 (CES) 上特別點出機器人、自駕車、RTX 50 系列顯示卡與最新超級電腦 Project DIGITS 等，其中超級電腦裡面的晶片 GB10，是與台廠知名 AI 供應鏈合作設計的晶片，在 2024 年素有美股多頭總司令的輝達 (NVIDIA) 股價在 2025 年開年之後再度創下歷史新高，究竟 CES 展將為美股帶來哪些商機？除了科技股還有哪些值得留意的投資機會？
00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君表示，AI 科技股正夯，同步帶旺美股主要指數，根據統計近兩次美國 CES 展後美股往往迎來一波短線行情。以 S&P 500 指數為例，近兩次 CES 展後 1 週、1 個月與 3 個月平均表現分別達 + 2.42%、+7.25% 與 + 8.90%，表現不俗；若進一步觀察科技股為主的 NASDAQ 指數，上述期間平均表現分別為 + 3.67%、+12.10% 與 + 13.32%，表現比一般大盤更出色。然而，若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近二次 CES 展後 1 週、1 個月與 3 個月平均表現分別達 + 3.82%、+13.29% 與 + 16.85%，相對 S&P 500 指數與 NASDAQ 指數更具爆發力。林怡君提醒，實際操作將依投資團隊決策而定，過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，展望 2025 年，美國進入降息循環，從經濟數據來看，服務業依舊穩健，製造業回暖，新訂單減去客戶庫存持續走揚，有利美股後續動能，CES 展也點燃投資人熱情，推高股市。在沒有迫在眉睫的經濟衰退、聯準會降息有利於軟著陸，倘若通膨沒有向上，風險資產將有進一步上漲的潛力，美股有望迎來另一個強勁年，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初佈局的好時機。
張繼文進一步分析指出，根據統計，1 月收紅往往是全球股市年內循環的常態，多頭動能往往能持續 3-6 個月，因此有意參與美股向上行情的投資人，不妨把握年初佈局的好時機 (資料來源：Bloomberg, 資料日期：採最早資料 2007/4/23-2024/12/31)。此次從川普當選以來(2024/11)，表現最佳的類股依然為資訊科技及非必需消費品等成長股，顯示市場對川普推動親商政策抱有高度期待，成長股行情可望在川普 2.0 任期延續。川普競選期間與特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk) 高調幫川普助選，預期川普重返白宮後，將放寬特斯拉相關的業務法令規範例如自動駕駛等，有助獲利提升，進一步對創新研發的巨頭企業帶來有利的表現及營運發展、進而嘉惠股價表現。然而張繼文也提醒，川普執政風格鮮明且政策變數大，出乎意料的新政措施可能增添市場波動性；然而美股長期向上趨勢不變，建議投資人不妨從 1-2 月開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼，甫於 1 月 9 日正式掛牌的 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF，便是全台首檔聚焦在「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準，可謂全台首檔「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。投資人不妨從 1 月開始分批佈局，若遇盤勢震盪時更可考慮加碼。「 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF」所追蹤的「彭博研發龍頭指數」，便是全台首檔聚焦在市值前 50 大「研發龍頭」的美股 ETF，亦即個股研發費用須連續 3 年均正成長、且研發占銷售額比率須在前 90% 等標準。「彭博研發龍頭指數」擁三大優勢「創新」、「研發龍頭」與「會進化」，是全台首檔「會進化」的美股 ETF，更可望追求比美股大盤更具爆發力的成長動能。對於想參與美股多頭的投資人，不妨視己身風險承受度，透過 00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 來追蹤美國研發龍頭的長期表現潛力，投資未來各產業創新發展，參與這股大趨勢，掌握一籃子創新龍頭股的長線行情，而目前已投資美股、抑或是滿手 AI 科技題材的投資人，亦可配置這類聚焦研發龍頭的 ETF 來增加其他美國產業先鋒的佈局，不但有助於分散投組、避免過度集中，同時也透過聚焦研發先鋒擴大潛在的投資利基。
投資人應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業 ETF 時，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金為被動式管理之基金，自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之 ETF 適用升降幅度限制，投資國外證券之 ETF 則無限制。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。投資人可至經理公司網站 ( www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。本基金主要係採用完全複製法追蹤標的指數之績效表現為目標，然因基金必要費用、為因應申贖及指數調整等之相關交易、為維持曝險比例而從事證券相關商品交易及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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