想跟上台積電法說行情 選市值型ETF就對了

鉅亨研報 2024-10-15 12:01

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台股 10 月以來出現彈升行情，前二周累計漲幅 3%，「權王」台積電漲幅更達 9.2%，為帶動指數衝高大功臣。17 日登場的台積電法說會被視為台股未來走勢關鍵，法人普遍樂觀看待，小資族若想搭上這波台股行情，市值型 ETF 就是最佳選擇。

美國聯準會（Fed）９月 18 日啟動降息循環，帶動國際資金回流新興亞洲市場，成功為台股打下Ｗ底第二隻腳，轉為偏多行情。時序步入 10 月，市場對人工智慧（AI）應用題材再燃熱情，統計至 11 日，台股 10 月來累積漲幅達 3%，台積電、鴻海、聯發科等前三大權值股同期漲幅達 9.2%、6.6%、10.6%，電子類股占大盤成交量回升至七成，代表資金重新擁抱科技股。

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有鑑於上市櫃公司 9 月營收已全數出爐，寫下單月營收同期新高、史上次高、史上第三次單季逾 4 兆元，加上電子類股指數帶動大盤站回所有均線之上，以及外資法人對台股賣超力道趨緩，甚至已連六個交易日買超台積電，且買超張數有擴大趨勢，台股擁有基本面、技術面、籌碼面三大優勢，有利台股後市。

美台超級財報季 台股漲升新動能

尤其隨著美、台兩地進入超級財報季，台股熱度有望延續。台股第 3 季法說旺季將由台積電、大立光 17 日率先上場，市場將關注重心放在最大權值股台積電上，與台灣科技股有關的艾司摩爾、微軟、谷歌、特斯拉、超微、臉書等科技巨擘亦將於美國時間 16 日起陸續公佈第３季財報，11 月還有美超微、蘋果、輝達等接力，一旦相關科技股釋出正向訊息，都有利台灣供應鏈表現。

不過，台積電目前股價已經站上千元，一張超過百萬元的股票往往不是小資族所能負擔，利用台股 ETF 搭台積電、聯發科、鴻海等科技權值股漲升順風車是最簡便的方式。

選 00905 搶搭台積熱潮 10/22 將除息

在看好台積電股價將帶動台股指數走高的前提下，習慣以台股 ETF 投資的小資族該選市值型 ETF 或高股息 ETF？觀察 10 月來，統計至 11 日，台股上漲 3 %，同期間高股息 ETF 跌多於漲，市值型 ETF 卻是全面正報酬，且超過九成打敗大盤，可見市值型 ETF 相對能跟上大盤腳步。

舉例如 11 日時，台股市值前十大個股依序為台積電、鴻海、聯發科、富邦金、國泰金、廣達、台達電、中華電、中信金、日月光投控；對照市值型 ETF 之一、00905 之成分股，正好上述十檔個股也是這檔 ETF 的前十大成分股，當中，台積電占比 31.66%，可搶搭台積電法說會行情熱潮，且 00905 十月以來漲幅 3.2%，勝過大盤同期間的 3% 漲幅，證明多因子篩選的市值型 ETF 是現階段較佳的 ETF 投資選項，且 10/22 將除息，本次配息金額每單位 0.32 元，以 9/30 淨值計算單次殖利率達 2.39%。