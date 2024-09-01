野村投信：2024第四季全球股市震盪趨堅 債市樂享降息利多
鉅亨研報 2024-10-08 09:45
第三季全球市場震盪起伏，擔憂美國經濟衰退與科技股負面消息一度衝擊市場，雖然震盪起伏，多數股市仍持續上揚，債市也受惠聯準會展開降息循環有不錯的表現。展望第四季，野村投信認為，美國經濟軟著陸機會高，加上聯準會採取預防性降息，有利於風險性資產的投資前景，股市短線雖可能受到美國總統大選之不確定因素干擾，但中長期展望持續正向，債市亦可持續受惠降息趨勢，因此，建議採股債均衡配置，股市以成長前景良好的美、台為主，債券以新興美元主權債與美國非投資等級債為主，投資等級債則看好美國及金融債。
野村投信投資長俞鼎基 (Guy Uding) 表示，美國就業市場趨緩，引發美國經濟可能步入衰退的擔憂。惟根據統計，預估 2025 年全球經濟仍是溫和成長，美國 GDP 年增率預估為 2%，且從企業獲利 (EPS) 角度來看，目前預估 MSCI 世界指數的 EPS 將從 2024 年的 8.0% 成長至 2025 年的 13%，美股 (標普 500 指數) 的 EPS 預估 2024 年是 10.3%，2025 年則可望增加至 14.9%，歐元區、日本與新興市場在 2025 年 EPS 亦均有雙位數的成長率(資料來源：IBES，2024/09)，基本面仍是偏多看待。
俞鼎基指出，第四季看好的股市包括日股、台股以及印度股市等亞洲市場。日本經濟已擺脫通縮進入通膨，預估經濟將維持成長趨勢，加上結構面改革持續進行，前景依然看好。在新興亞洲市場中，台灣與印度景氣維持穩健成長步調，中國則復甦腳步仍相對遲緩。至於歐美等成熟市場則持中立態度，美國經濟預估將呈現軟著陸，但目前的價值面偏貴，11 月的總統大選因選情膠著也會使投資氣氛較為觀望，因此短期內美股的波動度較大。
債市方面則看好企業債及新興美元主權債、邊境市場債。野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，今年以來債券市場普遍呈現上漲格局，其中以非投資等級債表現領先。2025 年全球經濟可望維持穩定的表現，有助於債券違約率在未來一年保持在相對低檔，且債券殖利率仍高於疫情前水平，在美國開始降息後，債券價格更有望因公債殖利率走低而上揚。
由於美國經濟保持韌性，目前沒有看到衰退跡象，非投資等級債在殖利率較高且違約風險較低的情況下，可望持續領先的表現，建議以美國為主、亞洲為輔。此外，根據過去美國兩度啟動降息的經驗 (2007/9/18、2019/8/1)，投資等級債在開始降息的 6 個月皆為上漲，即使目前投資等級債券殖利率低於 2022 年與 2023 年，仍高於疫情前的 2019 年，新興美元主權債與新興企業債的殖利率仍在 5% 以上，對投資人而言頗具吸引力。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，長線而言，在景氣穩健走勢下，樂觀看待全球股市前景，美國總統大選的不確定性可能影響特定產業與個股，由於選情膠著，選後仍可能出現產業與個股的股價波動。投資策略方面，除了持續布局高品質與高成長的科技股，也會分散投資景氣循環股以及利率敏感股，選股會是影響投資成效的重要關鍵。美國以外的市場也有許多投資機會，例如日本股市，短線雖然因日圓升值影響出現波動，但企業獲利結構性轉佳仍是長線成長契機；印度經濟持續穩健成長，亦具有政府政策支持與外資看好等優勢，股市前景樂觀看待。
附表. 2024 年第四季投資建議
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投資建議
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股市
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債券
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短線仍有震盪風險，逢低布局
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資料來源：野村投信；資料日期：2024/09
野村投信
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