〈渣打投資展望〉渣打CIO：估Fed年底前再降息50基點 看好美、陸股上漲潛力

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-08 20:30

‌



渣打國際商業銀行於今（8）日發表 2024 年第四季投資展望策略與分析，渣打國際商業銀行財富管理處 (CIO) 投資策略部主管劉家豪指出，市場預測美國有 65% 機率走向軟著陸，對金融市場的中長期前景仍保持審慎樂觀，對全球股票持中性觀點，看好美股後市表現；預估 Fed 年底前在 11, 12 月各降息 1 碼，共降息 50 個基點。

邁入第四季傳統的投資旺季，美國股市打破季節性疲弱的「魔咒」再創新高。渣打首席投資辦公室 (CIO) 認為這主要歸功於美國聯準會啟動降息政策，強化了投資人對經濟軟著陸的信心。

‌



Fed 降息帶動全球股市第三季震盪走揚，累計上漲近 6.5%。而市場對降息的預期心理，使債券殖利率下滑，全球債券市場也上漲約 7%。邁入第四季，投資情緒趨於謹慎，主要關注美國總統大選、地緣政治衝突，以及貿易局勢緊張等不確定因素。渣打 CIO 認為，Fed 進入降息周期，有望重振消費者和企業信心。

渣打 CIO 預期，美國聯準會將在年底前再降息 50 個基點，並在 2025 年第三季底前，再降息 100 個基點。美國經濟實現「軟著陸」的機率可能達到 6 成，但經濟衰退的風險仍有 25%，而要持續觀察基本面數據的變化。

最新的採購經理人指數顯示，服務業在巴黎奧運的短暫上升後動能再度停滯。由於德國財政政策受到嚴格支出法規的限制，歐洲央行可能在支持經濟成長方面扮演關鍵角色。渣打 CIO 預期，通膨持續放緩將促使歐洲央行在未來 12 個月內將存款利率再下調 100 個基點。

近期中國大陸採取了一系列大膽的政策措施來支持經濟成長，包括下調關鍵政策利率和銀行存款準備金率，同時向市場注入資金流動性。這些舉措旨在提振銀行貸款、股票和房地產市場的動能，顯示了官方致力於達成 5% 經濟成長率目標的決心。此舉不僅有助於改善中國大陸的經濟前景，渣打 CIO 預期將對股票、匯率和債券等資產表現產生正面影響。

全球主要央行貨幣政策普遍轉向寬鬆，尤其是美國 Fed 降息，強化了市場對美國經濟軟著陸的預期。儘管渣打 CIO 對未來一年股市前景保持樂觀，但年底前可能面臨一些不確定性，如美國總統大選和地緣政治緊張局勢，因此對整體股市持中性觀點。

渣打 CIO 認為，Fed 從現在到明年的降息路徑，預估將改善成長股的評價面。借貸成本下降可能刺激消費和投資，進而帶動企業獲利成長。美國股票相對較高的股東權益報酬率，抵消了其評價面偏高的疑慮。同時，2024 和 2025 年的每股盈餘（EPS）成長預期分別為 9% 和 15.1%，領先其他成熟市場，因此維持偏好美股的立場。