中國人民銀行保持利率不變 恆生指數從四週高位回撤

鉅亨研報 2024-08-27 09:57

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本週二中國人民銀行宣佈維持八月的中短期市場貸款利率不變，反映了中國央行目前正在採取的平衡策略，上週在宣佈向市場注入一年期的流動性之後，人民銀行行長表示，儘管央行仍然會支持經濟但將避免採取「激進」措施。

中國目前的貨幣政策導向

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在上個月意外降息 10 個基點之後，中國人民銀行 PBOC 週二宣佈維持一年期和五年期基準貸款利率不變，一年期貸款市場報價利率將保持在 3.35%，而作為包括房貸在內的長期信貸參考的五年期利率則維持在 3.85%。

中國人民銀行近期的一系列操作突出了目前中國經濟面臨的困境。一方面中國經濟面臨的幾大問題依然沒有出現任何轉好的跡象，比如中國的房價雖然北京從 2023 年八月頻頻推出刺激措施之後，跌勢反而有越來越快之勢，2024 年 7 月，中國新建住宅價格同比下降 4.9%，連續第 13 個月下降，也是自 2015 年 6 月以來最大降幅，此外中國工業生產同比增長 5.1%，低於市場預期的 5.2%。消費市場方面，七月中國的消費者價格同比去年同期上升 0.5%，雖然比上個月 0.2% 的漲幅有明顯的提升，但仍然處於較低的位置，表明國內消費市場依然處於低迷狀態。

鑒於此，在 7 月召開的備受矚目的中共三中全會表示要扶持經濟之後，人民銀行立刻下調了貸款市場報價利率（LPR），每項利率均下調 10 個基點，以示支持。但為什麼中國央行又同時釋放信號表示央行不會採取激進寬鬆的方式？

美元 / 人民幣周線圖

在中國人民銀行宣佈維持利率後，恆生指數立刻下跌 0.29%，表現出投資者的失望情緒。中國內地股市也受到拖累，滬深 300 指數和深證綜合指數分別下跌 0.67% 和 1.02%。