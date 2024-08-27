美國選舉行情：兩黨領導下哪個資產類別表現最佳？

鉅亨研報 2024-08-27 09:50

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隨著民主黨正式提名賀錦麗成為總統候選人，今年美國總統選舉的正片正式拉開序幕。對於投資者來說，除了選舉期間可能面臨的市場波動之外，也需要對於兩黨執政期間對各個投資市場的可能影響有個簡單的回顧和參考。

美國 2024 年選舉目前的選情

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今年選舉正式進入了最重要的階段，截止 8 月 22 日，雖然民主黨暫時在各大民調中相對領先（參考下圖數據），但更加明顯的是，目前兩黨支持率的差距非常的小，隨時都有可能翻盤。可以說，從拜登退選之後，賀錦麗的接棒已經徹底翻轉了在 7 月時候的行情。而這種相對焦灼的狀態也大幅增加了未來兩個月政治和經濟環境的高度不確定性。

來源：Real Politics

美國股市在選舉年表現的特點

事實上選舉年對於美國股市的影響是有歷史數據可以參考的。從 1932 年以來的所有選舉年和非選舉年的對比圖可見，選舉對於當年 8 月到 11 月的影響特別明顯。

選舉年對於當年八月的影響是相對正面的，而進入九月之後情況就完全不同。

在選舉年的八月，美國股市（以標普 500 為參考）相對表現的比非選舉年更好，這可能是因為投資者充分享受” 風暴到來之前的寧靜” 而推高了股市的表現。

但一旦進入九月，股市內的情緒就急轉直下。在選舉年的九月中旬一直到選舉日，歷史數據顯示美股多數為下跌的走勢，且伴隨較大的波動（如圖中紅色框內的後半部）。

而選舉之後，美股通常可以享受暴風雨後的彩虹一直持續到年底甚至來年初。

美國兩黨任期內的各個資產表現

股市

美股表現的差異可以部分歸因於川普堅持的企業減稅政策，從基本面來看企業減稅有利於提高企業的利潤率和成長率，這對於前瞻性的股市投資者來說確實是一個利好。但是我們也不得不提到，拜登任期也正值美國歷史上最快速的加息週期，對於股市，尤其是 2022 年產生了很大的打擊。

匯市

匯市方面，我們可以參考下美元的走勢對比。

在川普執政期間，美元下跌 12.5%，而恰好拜登執政期間，美元上漲了 12%。

從過去四年美元走勢來看，美元的走強有兩個主要因素，一方面是全球的通脹風暴在 2021-2023 期間的延燒，不僅使得聯准會持續加息也使得全球經濟的不確定性使得美國的吸引力達到歷史高位。

黃金在兩黨任期內都是呈現上揚的趨勢，但幅度有一定的差距。雖然黃金在 2024 年不斷刷新歷史新高，但事實上是在川普期間的漲幅更大。

這個一方面跟前文提到，美元在川普期間的下跌有一定關係，當美元走軟，以美元計價的黃金自然也就相對更 “貴”。但另外一方面，注意到川普任期內，黃金漲幅最大的階段是在 2020 年初到九月這個期間，這是正值新冠疫情爆發的初期，全球都陷入最恐慌和對未來不明朗的動蕩期，最古老的避險資產也因而備受寵愛。

以下以比特幣為參考，在川普任內，比特幣從 2017 年初的 1000 美元左右來到 2020 年底的 28000 美元，而拜登執政期間，比特幣雖然也翻了倍，但中間經歷過 2022 年超過 70% 的跌幅。

一般認為，川普是比特幣的忠實支持者。這也是為什麼在 7 月份川普遇刺後，外界認為該事件大幅增加了川普獲勝的機率，而比特幣在當周大漲了超過 20%。

總結