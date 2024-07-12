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搶息大軍湧入 00905太熱公告暫停初級市場申購

鉅亨研報 2024-07-12 10:51

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搶息大軍湧入 00905太熱公告暫停初級市場申購。(圖:shutterstock)

搶息買盤大軍壓境，FT 臺灣 Smart ETF（00905）爆史上天量衝出 17,538 張，近一周（7/8~7/10）漲幅逾 3%，為台股市值型 ETF 第一強；不過，留意 00905 公開說明書，可發現 00905 並無近期坊間台股高股息 ETF 具備的平準金制度，為避免開放過多申購而稀釋既有投資人的股息，富蘭克林華美投信已於 10 日公告，11 日起暫停初級市場申購，投資人需留意買貴及溢價收斂風險。

暫停申購公告一出，引來廣大的網友議論，紛紛敲碗 00905 加入平準金制度，以滿足眾多投資人的需求，「00905 可惜了沒有平準金制度，僧多粥少，我擔心在次級市場買到溢價」、「最近很多 ETF 都搞飢餓行銷」、「看到溢價那麼大，我都想去用淨值申購了，結果竟然賣完了沒有申購額度」。

00905 在 2022 年 4 月掛牌上市，至今已 2 年，過往配息 4 次，為市場中唯一由美國專業投資團隊參與研發的台股 ETF，並且也是國內極少數採用 Smart Beta 建構、台積電占比超過 30% 的智慧型台股市值型 ETF，目前前 3 大成分股為台積電 33.84%、鴻海 6.65%、聯發科 5.13%。

因長期總報酬優異，00905 預計在 16 日除息金額高達 0.37 元，是本月配息股 ETF 中，年化配息率最高者之一，引起投資人熱烈關注，以淨值估算單期配息殖利率達 10%，7 月 9 日成交放量至 17,538 張，為 00905 今年以來最大量，規模同創新高來到 35 億元。

惟因買盤踴躍，10 日出現 ETF 溢價幅度較高情形，富蘭克林華美投信也於第一時間在官網發布風險提示，請投資人留意溢價過大產生的價格波動風險，避免蒙受損失。發行公司亦已積極和造市券商溝通協作，預估溢價幅度可逐步回歸合理範圍。00905 預計於 7 月 16 日除息，提醒愈參與配息的投資人 7 月 15 日為最後買進日。

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