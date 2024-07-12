創新的不只AI 減肥藥題材也站在風口上 順勢搭上長線順風車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-12 14:57

拜 AI 題材持續延燒之賜，美股近期表現銳不可擋，史坦普 500 指數和那斯達克綜合指數多次同創新高，費城半導體指數也在 Nvidia、台積電等重量級企業領軍下持續創高，無獨有偶，在市場對 GLP-1 減肥藥需求保持強勁下，領頭羊諾和諾德 (Novo Nordisk)、禮來藥廠 (Eli Lilly) 也維持強勁表現。富蘭克林投顧指出，AI 和減肥藥持續獲市場矚目，它們也分別是科技、醫療保健領域的「創新」題材，若投資人能同時掌握此兩大創新，將可搭上長期趨勢順風。

富蘭克林高科技基金經理人馬修 ‧ 摩伯格表示，AI 的重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若 2023 年是硬體建置年，則 2024 年和 2025 年將是 AI 應用程式 (App) 和軟體年，另在醫療保健領域上，GLP-1 藥物對人類生活的影響甚至可能大於 AI，除了用於體重管理外，還能用於治療心臟病、中風、腎臟病、肝硬化等慢性疾病，甚至有可能用於預防菸酒和賭博成癮。

在主要科技大廠持續積極採購 AI 伺服器以訓練 AI 模型外，市場發覺 AI 觸角還正朝向終端，對 AI PC 與 AI 手機的關注度持續提高，在 AI 蓬勃發展下，Statista Market Insights (2024.3) 預計至 2030 年生成式 AI 市場規模將超過 3600 億美元，複合年增長率 (CAGR) 達 46.5%。

另一方面，IQVIA(2024.1) 引述 Patient Link 數據指出，目前僅約 2% 肥胖人士接受藥物治療，潛力巨大，預計至 2028 年全球肥胖藥支出將達 740 億美元，複合年增長率 (CAGR) 約 24-27%。

富蘭克林高科技基金著眼於「創新」概念，團隊認為「創新」不會只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，佈局上持有 Nvidia、微軟、蘋果、台積電 ADR 等 AI 概念股，且還持有諾和諾德、禮來藥廠兩家減肥藥龍頭股，一檔基金囊括市場最關注的市場主流，也反映團隊在「創新」領域上的積極佈局，魚與熊掌兼顧。

馬修 ‧ 摩伯格還認為，進入 2024 年之後，整個世界正以前所未有的速度改變，未來世界可能比投資人預期地更快到來。生成式 AI 與大型語言模型 (LLM) 技術能提高生產力，這是社群媒體和行動通訊無法做到的，相信 AI 的進步應會有利於整體經濟發展。