不盯盤的高效投資術！野村「強勢高息股」，⼀次解決所有⾼息股投資痛點
鉅亨研報 2024-03-13 11:29
今年以來，台股持續不斷攀新高，加權指數 3/8 在台積電帶領下，再創歷史新高，目前台股技術面維持多頭格局，量能也隨之增溫，有利支撐台股多頭行情。然而今年以來全球金融市場波動度高，不少投資人開始擔心，現在進場不會太高。市場高低不是重點，會漲才是重點，想賺價差、領高息、避免成份股過度重疊，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 一次實現投資人的三大願望，擁有「強勢」x「高息」x「低重疊」的高股息 ETF，⼀次解決所有⾼股息投資過去的痛點。「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 是市場唯一透過紮實的學術研究及驗證 (Value and Momentum Everywhere)，價值投資 (高息股) 與動能投資 (強勢股) 的「強勢高息股策略 」可望提升報酬、降低波動，野村投信獨創新猶推出首檔結合「趨勢動能」x 優化的「⾼股息」篩選標準，成為新⼀代的⾼股息投資顯學。「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 將於 4 月 22 日至 4 月 24 日展開募集。預計 5 月９日掛牌，7 月首次除息。台股目前估值仍低，適合進場，台股無論長期累積報酬率或現金股利率及配發率均名列全球前茅，後市並不看淡。
投資人越來越愛高股息 ETF 所帶來的現金流，投資高息股 ETF 最重要的就是為了領到股息，事實上，高股息 ETF 月月配不是關鍵，重要的是指數的編制規則。野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，指數是決定一檔高股息 ETF 是否具備長期競爭力的關鍵。以「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 為例，成份股從台灣上市上櫃市值前 300 大股票 (排除屬創新版及營建業者)，剔除近 1 個月成交金額後 20% 企業，指數成份股定期於每年 5 月看「歷史股利」 (追求股利資優生) 及 11 月看「預估股利」(鎖定股利潛力股) ，同時搭配獨創「臺灣趨勢動能高息指數」動能指標進行審核，精選出 50 檔股票，當中個別成份股權重上限不超過 10%，所選出來的成份股，兼具股價動能及高股息，有利於未來股價表現及股利發放，透過「動能指標」x「股利指標」打造全天候投資策略，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 追蹤指數邏輯獨創，持股與市場熱賣高股息 ETF 追蹤指數之持股重複度低。相對於市場上的高股息 ETF，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 在股利指標方面，瞄準高息股，每半年換股維持動能，在每年 5 月份率先卡位「確定股利率高」的資優生中過去 12 個月維持強勢的股票，且該個股在未來 6 個月續強或優於大盤表現的機率大，享受領高股息同時追價差；11 月選股時提前上轎卡位「預估股利率高」，選出在未來能多發放股利的優質高息股中過去 12 個月維持強勢的股票，且該個股在未來 6 個月續強或優於大盤表現的機率大，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，配息頻率也採取每月配息，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、獨家進化版的高息 ETF。
黃宏治進一步指出，相較傳統及近期推出的高股息商品，「臺灣趨勢動能高息指數」回測近 10 年客觀完整數據，累積報酬率高達 416.53%，超越台灣加權指數 (206.91%)、臺灣高股息指數(203.19%) 及 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數(217.90%)。能繳出如此亮眼回報數據的關鍵，在於「臺灣趨勢動能高息指數」具備易漲抗跌的特性加上息收的保護，能夠掌握資本利得的機會又相對不受利空衝擊，波動度相對較低，投資價值明顯優於一般高息股資產，這是非常難得的特質。
終極強勢股！ ⼀次解決所有⾼股息投資過去的痛點
「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）基金經理人林怡君表示，股市中強者恆強，高息股更是如此，投資不應追逐最夯、最熱門的股票，而是應該追求最大勝率，投資不光是以高配息為目標，而應該追求同時具有成長潛力的強勢動能高息股，找出獲利更佳並具有高息潛力的優質企業，提高投資勝率。「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 所追蹤的「臺灣趨勢動能高息指數」兼顧股價動能與高殖利率，篩選機制都是經過專業經理人嚴格的訂製和回測，所以投資標的擁有規模大、流動性高的投資優勢以及獨家四大強勢特色「強勢股」x「高息股」x「低波動」x「低重疊」，「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金）(00944) 有別市場熱賣高股息 ETF，持股低度重疊，只選趨勢動能成形的強勢高息股，每半年換股維持高息股動能，強勢股本就相對抗跌，又有高息做為緩衝，歷史回測「臺灣趨勢動能高息指數」指數平均殖利率達 7.34%，適合存股族、退休族入手，更是投資人長期穩健布局的最佳選擇。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
上述 ETF 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理，且無升降幅度限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人可至經理公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 或致電客服中心查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。【野村投信獨立經營管理】
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