投資何需借東風，日股漲勢才剛開始！

日銀 (BOJ) 公布第二季短觀調查報告（Tankan survey），大型製造業信心指數自前季 1.0 上升至 5.9，高於市場預期 3.6，大型製造業信心指數攀抵 2019 年 6 月以來新高，結束近兩年來下降趨勢，主要原因在原物料成本走降、供應鏈問題獲得緩解。報告預測 2023 至 2024 年度銷售年增率將達 2.6%，獲利則可望成長 9.1%。大型非製造業信心指數自前季 20 上升至 23，連續五季上升，乃受惠於防疫限制取消，提振旅遊消費之故，飯店餐飲業的信心指數創歷史新高，顯示日本經濟正逐步復甦上揚。

短觀報告內容主要提供日企即時及未來經濟活動之資訊，由於調查結果與實際經濟情況頗為吻合，可確實反映當前經濟情勢及未來金融趨勢，因此，扮演日銀貨幣政策決策過程中的重要角色，成為重要的參考指標之一。接受短觀調查的大型企業表示，日本第二季的通膨預期雖較第一季放緩，但未來五年預料將維持在日銀設定的 2％目標之上。即便日本通膨率超出 2％目標已超過一年時間，日銀總裁植田和男仍再三強調，除非薪資漲幅夠大，還是有必要維持超寬鬆貨幣政策，較於歐美國家，日本仍是「政策作多」最明確的市場。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，日股持續受到國際青睞，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，2023 年第二季外資買超日股金額達 9 兆 4,944 億日圓，創 1996 年有記錄以來的新高紀錄。

外資每季淨買入 / 賣出日股金額一覽 (單位：兆日圓)

資料來源：Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/07/06

張繼文進一步表示，除貨幣政策仍相對寬鬆，近期日本官方持續進行公司治理改革、以及日圓貶值助攻企業獲利持續成長。長期以來日本普遍有「交叉持股」傳統，此作法雖可增強企業管理層權利，卻影響股東權益。但隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股以及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，帶動日本企業開始加快結構性改革。此外，2023 年 3 月東京證交所致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 的上市公司制定具體改善計畫；另外也頒布一項新規，要求主板上市公司在 2026 年 3 月之前企業市值要達到 100 億日圓，否則將勒令從交易所退市。隨著日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益。目前日股股價淨值比相較於歐美市場仍屬偏低，當前企業體質改革有助於提高股東報酬水準及企業獲利，可望進一步推升日股表現。

日企出現結構性轉骨

資料來源: (左)MorganStanley，資料日期：2023/06/15；(右) 資料來源：日本野村證券，資料日期：2023/03。

日圓匯率長期偏弱走勢的態勢，成為近年來日本企業獲利強勁成長的主因，日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲，利多簇擁促使日股躍升 2023 年強勢黑馬，主要理由有三：

內需消費起飛：30 年來最大調薪幅度，推動國內消費復甦 企業獲利上調：日圓持續走貶，助攻獲利強勁成長 日企治理改革：開始重視股東價值，評價有價值重估 (Re-rating) 空間

展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，日圓貶值帶動日本經濟發展，外資湧入日本股市，製造業獲利回升，薪資成長，內需消費強勁，觀光旅遊熱絡，有助推升日股長線漲勢表現，投資日股更具競爭力和吸引力。建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 8.51 10.41 14.94 15.15 23.05 69.39 209.76 I 股美元避險 9.78 12.88 17.11 19.32 27.54 76.09 153.25

資料來源：Lipper；資料日期：2023/6/30 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

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