投資何需借東風，日股漲勢才剛開始！

日銀 (BOJ) 公布第二季短觀調查報告（Tankan survey），大型製造業信心指數自前季 1.0 上升至 5.9，高於市場預期 3.6，大型製造業信心指數攀抵 2019 年 6 月以來新高，結束近兩年來下降趨勢，主要原因在原物料成本走降、供應鏈問題獲得緩解。報告預測 2023 至 2024 年度銷售年增率將達 2.6%，獲利則可望成長 9.1%。大型非製造業信心指數自前季 20 上升至 23，連續五季上升，乃受惠於防疫限制取消，提振旅遊消費之故，飯店餐飲業的信心指數創歷史新高，顯示日本經濟正逐步復甦上揚。
短觀報告內容主要提供日企即時及未來經濟活動之資訊，由於調查結果與實際經濟情況頗為吻合，可確實反映當前經濟情勢及未來金融趨勢，因此，扮演日銀貨幣政策決策過程中的重要角色，成為重要的參考指標之一。接受短觀調查的大型企業表示，日本第二季的通膨預期雖較第一季放緩，但未來五年預料將維持在日銀設定的 2％目標之上。即便日本通膨率超出 2％目標已超過一年時間，日銀總裁植田和男仍再三強調，除非薪資漲幅夠大，還是有必要維持超寬鬆貨幣政策，較於歐美國家，日本仍是「政策作多」最明確的市場。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，日股持續受到國際青睞，根據日本財務省公布的國際收支統計資料，2023 年第二季外資買超日股金額達 9 兆 4,944 億日圓，創 1996 年有記錄以來的新高紀錄。
外資每季淨買入 / 賣出日股金額一覽 (單位：兆日圓)
張繼文進一步表示，除貨幣政策仍相對寬鬆，近期日本官方持續進行公司治理改革、以及日圓貶值助攻企業獲利持續成長。長期以來日本普遍有「交叉持股」傳統，此作法雖可增強企業管理層權利，卻影響股東權益。但隨著近年來股東行動主義在日本逐漸受到重視，東京證交所修訂公司治理守則，呼籲日本企業要多向國際規範看齊，降低交叉持股以及讓更多女性與國際人才擔任董事等等，帶動日本企業開始加快結構性改革。此外，2023 年 3 月東京證交所致函在主板和標準板的上市公司，呼籲重視股價和資本效率，同時也要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 的上市公司制定具體改善計畫；另外也頒布一項新規，要求主板上市公司在 2026 年 3 月之前企業市值要達到 100 億日圓，否則將勒令從交易所退市。隨著日本官方持續進行治理改革，日企終於開始重視股東行動主義、轉向追求股東利益。目前日股股價淨值比相較於歐美市場仍屬偏低，當前企業體質改革有助於提高股東報酬水準及企業獲利，可望進一步推升日股表現。
日企出現結構性轉骨
日圓匯率長期偏弱走勢的態勢，成為近年來日本企業獲利強勁成長的主因，日圓長期貶值趨勢帶動日本企業近年獲利快速成長，增速大幅超越美國及歐洲，利多簇擁促使日股躍升 2023 年強勢黑馬，主要理由有三：
- 內需消費起飛：30 年來最大調薪幅度，推動國內消費復甦
- 企業獲利上調：日圓持續走貶，助攻獲利強勁成長
- 日企治理改革：開始重視股東價值，評價有價值重估 (Re-rating) 空間
展望未來，日本維持貨幣寬鬆政策，日圓貶值帶動日本經濟發展，外資湧入日本股市，製造業獲利回升，薪資成長，內需消費強勁，觀光旅遊熱絡，有助推升日股長線漲勢表現，投資日股更具競爭力和吸引力。建議投資人現在可伺機入手主動型日股基金，交由專業團隊操盤，迎接這波日股榮景，掌握進場佈局的好時機。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
|
累積報酬 (%)
|
3 個月
|
6 個月
|
今年以來
|
1 年
|
2 年
|
3 年
|
自成立日
|
I 股日圓
|
8.51
|
10.41
|
14.94
|
15.15
|
23.05
|
69.39
|
209.76
|
I 股美元避險
|
9.78
|
12.88
|
17.11
|
19.32
|
27.54
|
76.09
|
153.25
資料來源：Lipper；資料日期：2023/6/30 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。
上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。
債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。
部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券(TLAC)，當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。
野村投信為高盛 (原 NN (L)) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶及駿利亨德森系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 ，110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568
本公司提供之新聞稿，均依照投信投顧會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若須重製或編製新聞稿，應以公司公開資料為主，不得誇大不實。 AMK01-230700049